сегодня



LADY GAGA спела с THE ROLLING STONES



LADY GAGA присоединилась на сцене к THE ROLLING STONES в рамках релиз-вечеринки по случаю выхода нового альбома "Hackney Diamonds". Среди гостей были Jimmy Fallon, Trevor Noah, Daniel Craig, Mary Kate Olsen, Elvis Costello, Diana Krall, Chris Rock, Taylor Hill, Rachel Weisz, Christie Brinkley, Ed Burns, Keegan-Michael Key, Minka Kelly, Christy Turlington and Andrew Watt.







просмотров: 132