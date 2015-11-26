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The Rolling Stones

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THE ROLLING STONES поедут в тур



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THE ROLLING STONES приняли решение провести ранее намеченный на осень тур по США. Первое шоу должно пройти в Сэнт-Луисе 26 ноября.

«Группа хочет превратить концерты в чествование его жизни. Он был для них как брат, но они знают, что ему была бы неприятна мысль о том, что они отменяют концерты. Чарли дал им свое благословение на турне без него после его операции, поэтому они выполнят его пожелание».

THE ROLLING STONES To Go Ahead With U.S. Tour After CHARLIE WATTS



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Evil3062


27 авг 2021, 05:30		ну это предсказуемо.... вопрос кто замена?


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