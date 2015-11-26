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THE ROLLING STONES поедут в тур



THE ROLLING STONES приняли решение провести ранее намеченный на осень тур по США. Первое шоу должно пройти в Сэнт-Луисе 26 ноября.



«Группа хочет превратить концерты в чествование его жизни. Он был для них как брат, но они знают, что ему была бы неприятна мысль о том, что они отменяют концерты. Чарли дал им свое благословение на турне без него после его операции, поэтому они выполнят его пожелание».







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