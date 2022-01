сегодня



THE ROLLING STONES вместе с V-MODA выпускают наушники



V-MODA, отмеченный наградами производитель лучших в мире аудиоустройств высокой точности, Roland, всемирно известный производитель электронных музыкальных инструментов, и Bravado, компания Universal Music Group, занимающаяся продажей товаров и управлением брендами, чествуют величайшую в мире рок-н-ролльную группу THE ROLLING STONES в официально лицензированных лимитированных накладных наушниках. Беспроводные Crossfade 2 Wireless, Rolling Stones Edition, доступны в трёх вариантах: "Classic Licks", "No Filter" и "Tattoo You", а также отмеченный наградами фирменный звук (45+ Editors' Choice Awards), гарантирующий первоклассное звучание.



Crossfade 2 Wireless, Rolling Stones Edition предлагает практически идентичное звучание в режиме Bluetooth и в чисто аналоговом проводном режиме для меломанов, геймеров, музыкантов, диджеев и всех любителей музыки.



Благодаря беспроводному диапазону, возможности сопряжения с несколькими устройствами и времени воспроизведения 12 с лишним часов, пользователи могут слушать музыку в любом месте и в любое время, используя свои любимые устройства, такие как смартфоны, компьютеры, проигрыватели компакт-дисков и многое другое.



Эксклюзивное издание наушников "RS No. 9 Carnaby" V-MODA, бренда стиля жизни от THE ROLLING STONES, глобальный флагманский магазин которого расположен на 9 Carnaby Street, Лондон, Великобритания, также будет запущен в начале 2022 года. В издании RS No. 9 Carnaby будет представлен обновлённый логотип RS No. 9 Carnaby, позаимствованный у легендарного логотипа группы, первоначально представленного Джоном Паше в 1971 году.



«Мы очень рады, что THE ROLLING STONES сотрудничают с V-MODA и Roland в этой сфере, поскольку их всемирно известная продукция премиум-класса соответствует самой признанной рок-н-ролльной группе в мире», — говорит Фрэнк Бартолотта, старший вице-президент Bravado по стратегическому партнёрству с брендами и лицензированию.



Йоши Шибата, генеральный менеджер Roland, подразделение V-MODA, добавил:



«Возможности персонализации и безупречное качество звука отличают V-MODA от других наушников, а THE ROLLING STONES находятся в своей собственной лиге как иконы музыки и стиля. Добавление этих трёх новых моделей в наш каталог V-MODA даёт поклонникам группы и бренда возможность выбора ретро, но стильных наушников без ущерба для качества».



Тони Прайс, генеральный директор Roland U.S.:



«Поскольку в этом году Roland отмечает 50-летие создания первых в мире электронных музыкальных инструментов, а THE ROLLING STONES празднуют свое 60-летие, специалисты Roland и V-MODA благодарны за возможность продемонстрировать культовые элементы дизайна, лежащие в основе стиля THE ROLLING STONES, в нашей отмеченной наградами линейке продуктов V-MODA».







