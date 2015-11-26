Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROB HALFORD: «Я уже 36 лет не беру в рот крепкого» 98
*Музыкальный продюсер рассказал, что Lars Ulrich заставил убр... 45
*Вокалист DISTURBED: «На евреев в Нью-Йорке нападают ежедневн... 35
*Новая песня SCORPIONS 29
*Гитарист SLAYER прикупил квартиру 23
[= ||| все новости группы



*

The Rolling Stones

*



19 янв 2022 : 		 THE ROLLING STONES вместе с V-MODA выпускают наушники

14 янв 2022 : 		 В честь THE ROLLING STONES выпустили марки

11 ноя 2021 : 		 THE ROLLING STONES сотрудничают с Tommy Jeans

28 сен 2021 : 		 THE ROLLING STONES отыграли первое шоу без Чарли

24 сен 2021 : 		 Новое видео THE ROLLING STONES

30 авг 2021 : 		 LARS ULRICH — о Чарли Уоттсе

28 авг 2021 : 		 THE ROLLING STONES почтили память Чарли Уоттса

27 авг 2021 : 		 THE ROLLING STONES поедут в тур

25 авг 2021 : 		 Участники BLACK SABBATH почтили память Чарли Уоттса

25 авг 2021 : 		 PETER CRISS о Чарли Уоттсе

24 авг 2021 : 		 Paul McCartney, Ringo Starr, Elton John и другие о Чарли Уоттсе

24 авг 2021 : 		 Умер барабанщик THE ROLLING STONES

20 авг 2021 : 		 Нереализованный трек THE ROLLING STONES

6 авг 2021 : 		 Барабанщик THE ROLLING STONES пропустит тур

23 июл 2021 : 		 THE ROLLING STONES едут в тур

31 май 2021 : 		 Видео с текстом от THE ROLLING STONES

14 май 2021 : 		 Концертный релиз THE ROLLING STONES выйдет летом

5 май 2021 : 		 Новая коллекция THE ROLLING STONES

17 дек 2020 : 		 THE ROLLING STONES выбрали BMG

21 авг 2020 : 		 THE ROLLING STONES открывают магазин

8 авг 2020 : 		 Новое видео THE ROLLING STONES

23 июл 2020 : 		 Ранее не публиковавшаяся песня THE ROLLING STONES с JIMMY PAGE

10 июл 2020 : 		 Переиздание THE ROLLING STONES выйдет осенью

7 июл 2020 : 		 Пазлы THE ROLLING STONES выйдет осенью

29 июн 2020 : 		 THE ROLLING STONES запретят Трампу использовать свои песни

4 май 2020 : 		 THE ROLLING STONES онлайн!
Показать далее
| - |

|||| сегодня

THE ROLLING STONES вместе с V-MODA выпускают наушники



*
zoom
*
* *
V-MODA, отмеченный наградами производитель лучших в мире аудиоустройств высокой точности, Roland, всемирно известный производитель электронных музыкальных инструментов, и Bravado, компания Universal Music Group, занимающаяся продажей товаров и управлением брендами, чествуют величайшую в мире рок-н-ролльную группу THE ROLLING STONES в официально лицензированных лимитированных накладных наушниках. Беспроводные Crossfade 2 Wireless, Rolling Stones Edition, доступны в трёх вариантах: "Classic Licks", "No Filter" и "Tattoo You", а также отмеченный наградами фирменный звук (45+ Editors' Choice Awards), гарантирующий первоклассное звучание.

Crossfade 2 Wireless, Rolling Stones Edition предлагает практически идентичное звучание в режиме Bluetooth и в чисто аналоговом проводном режиме для меломанов, геймеров, музыкантов, диджеев и всех любителей музыки.

Благодаря беспроводному диапазону, возможности сопряжения с несколькими устройствами и времени воспроизведения 12 с лишним часов, пользователи могут слушать музыку в любом месте и в любое время, используя свои любимые устройства, такие как смартфоны, компьютеры, проигрыватели компакт-дисков и многое другое.

Эксклюзивное издание наушников "RS No. 9 Carnaby" V-MODA, бренда стиля жизни от THE ROLLING STONES, глобальный флагманский магазин которого расположен на 9 Carnaby Street, Лондон, Великобритания, также будет запущен в начале 2022 года. В издании RS No. 9 Carnaby будет представлен обновлённый логотип RS No. 9 Carnaby, позаимствованный у легендарного логотипа группы, первоначально представленного Джоном Паше в 1971 году.

«Мы очень рады, что THE ROLLING STONES сотрудничают с V-MODA и Roland в этой сфере, поскольку их всемирно известная продукция премиум-класса соответствует самой признанной рок-н-ролльной группе в мире», — говорит Фрэнк Бартолотта, старший вице-президент Bravado по стратегическому партнёрству с брендами и лицензированию.

Йоши Шибата, генеральный менеджер Roland, подразделение V-MODA, добавил:

«Возможности персонализации и безупречное качество звука отличают V-MODA от других наушников, а THE ROLLING STONES находятся в своей собственной лиге как иконы музыки и стиля. Добавление этих трёх новых моделей в наш каталог V-MODA даёт поклонникам группы и бренда возможность выбора ретро, но стильных наушников без ущерба для качества».

Тони Прайс, генеральный директор Roland U.S.:

«Поскольку в этом году Roland отмечает 50-летие создания первых в мире электронных музыкальных инструментов, а THE ROLLING STONES празднуют свое 60-летие, специалисты Roland и V-MODA благодарны за возможность продемонстрировать культовые элементы дизайна, лежащие в основе стиля THE ROLLING STONES, в нашей отмеченной наградами линейке продуктов V-MODA».

THE ROLLING STONES Partner With Audio Brand V-MODA To Release Limited-Edition Headphones



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

IYDKMIGTHTKY13


19 янв 2022, 12:56		Дезигн пиздец


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 411

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом