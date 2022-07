сегодня



Биография барабанщика THE ROLLING STONES выйдет осенью



HarperCollins Publishers 11 октября выпустят одобренную биографию барабанщика THE ROLLING STONES Чарли Уоттса "Charlie's Good Tonight: The Authorized Biography Of Charlie Watts", вступительное слово для которой написали Mick Jagger, Keith Richards и Andrew Loog Oldham.







