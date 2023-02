сегодня



Серия документальных роликов о THE ROLLING STONES



ABKCO Films запустили сериал из шести документальных роликов "The Rolling Stones Chronicles". Расписание:



* Feb. 9: "The Rolling Stones Chronicles - The Last Time" (episode 1)

*Feb. 16: "The Rolling Stones Chronicles - (I Can't Get No) Satisfaction" (episode 2)

*Feb. 23: "The Rolling Stones Chronicles - She's A Rainbow" (episode 3)

*Mar. 2: "The Rolling Stones Chronicles - Street Fighting Man" (episode 4)

*Mar. 9: "The Rolling Stones Chronicles - Jumpin' Jack Flash" (episode 5)

*Mar. 16: "The Rolling Stones Chronicles - Gimme Shelter" (episode 6)







