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*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 22
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 16
*Новое видео KID ROCK 13
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 13
*Новое видео CREMATORY 11
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The Rolling Stones

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Новый релиз THE ROLLING STONES выйдет весной



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THE ROLLING STONES 13 мая на UMe выпустят концертный релиз "Live At The El Mocambo", в основу которого легло одно из двух выступлений в марте 1977, которое проходило в одном из клубов Торонто на 300 человек. Альбом будет доступен на двойном CD, 4-х винилах (черный и неоновый) и в цифровом варианте. Основу составит запись с выступления пятого марта, плюс три бонуса с шоу четвертого марта.

THE ROLLING STONES Announce








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