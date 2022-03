сегодня



Новый релиз THE ROLLING STONES выйдет весной



THE ROLLING STONES 13 мая на UMe выпустят концертный релиз "Live At The El Mocambo", в основу которого легло одно из двух выступлений в марте 1977, которое проходило в одном из клубов Торонто на 300 человек. Альбом будет доступен на двойном CD, 4-х винилах (черный и неоновый) и в цифровом варианте. Основу составит запись с выступления пятого марта, плюс три бонуса с шоу четвертого марта.



















