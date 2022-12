сегодня



Вышла монета в честь THE ROLLING STONES



Королевский монетный двор, официальный производитель монет Великобритании, выпустил новую коллекционную монету, посвящённую культовой британской рок-н-ролльной группе THE ROLLING STONES.



Коллекционная монета THE ROLLING STONES — пятая в серии «Легенды музыки» Королевского монетного двора с использованием нового оригинального дизайна, посвящённая легендарным британским исполнителям. Монета, выпущенная вслед за монетами в честь таких музыкальных икон, как Queen, Элтон Джон, Дэвид Боуи и The Who, уже стала одной из самых популярных коллекций монет Королевского монетного двора.



Монета, разработанная дизайнером Ханной Физакклеа, объединяет элементы инструментов The Stones, сценического присутствия, наследия и моды, и отмечает глобальное влияние их музыки. На монете, изготовленной на заказ, группа запечатлена в своей стихии, в середине выступления, посредством силуэтной иллюстрации, призванной отразить энергию и восторг от посещения их концертов.



Участники группы прокомментировали это событие:



«Мы очень рады, что нас чествуют, выпуская официальную монету Великобритании. Ещё более знаменательно, что выпуск совпадает с нашим 60-летием».



Ребекка Морган, директор по работе с коллекционерами Королевского монетного двора, сказала:



«Наша серия "Легенды музыки" формирует новое поколение коллекционеров монет, и мы рады отметить музыкальные достижения THE ROLLING STONES выпуском новой коллекционной монеты. Мы надеемся, что она станет достойной данью уважения шестидесятилетней истории рок-н-ролла для миллионов поклонников группы по всему миру. Благодаря списку хитов, включающему восемь синглов номер один в Великобритании, тринадцать альбомов номер один в Великобритании и бесчисленное множество хитов на международном уровне, THE ROLLING STONES являются легендами британского рока, и мы ожидаем, что эта монета будет невероятно востребована как коллекционерами монет, так и любителями музыки. Монета также является одной из последних, выпущенных с изображением Её Величества Королевы Елизаветы II, что знаменует собой важный момент в истории».







