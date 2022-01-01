Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео METALLICA 82
*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 41
*DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько.... 22
*Видео с первого выступления PANTERA 21
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 19
*Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS 14
*Наследники барабанщика PANTERA поддерживают выступления груп... 13
*TIM 'RIPPER' OWENS: «В ICED EARTH ни ногой!» 11
*TARJA TURUNEN о развитии 10
*Вокалист BLACK SABBATH: «Я просто выкинул этот альбом в окно... 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео METALLICA 82
*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 41
*DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько.... 22
*Видео с первого выступления PANTERA 21
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 19
[= ||| все новости группы



*

The Rolling Stones

*



5 дек 2022 : 		 Вышла монета в честь THE ROLLING STONES

1 дек 2022 : 		 Концертный релиз THE ROLLING STONES выйдет зимой

15 ноя 2022 : 		 THE ROLLING STONES в моно

31 окт 2022 : 		 Новый альбом THE ROLLING STONES выйдет летом

6 июл 2022 : 		 Видео с выступления THE ROLLING STONES

5 июл 2022 : 		 Биография барабанщика THE ROLLING STONES выйдет осенью

14 июн 2022 : 		 У вокалиста THE ROLLING STONES две полоски

9 май 2022 : 		 Фрагмент новых релизов THE ROLLING STONES

16 апр 2022 : 		 Переиздание THE ROLLING STONES выйдет летом

26 мар 2022 : 		 Новый релиз THE ROLLING STONES выйдет весной

22 мар 2022 : 		 KEITH RICHARDS намекнул, что THE ROLLING STONES работают над новой музыкой

15 мар 2022 : 		 THE ROLLING STONES отметят 60-летие в туре

14 мар 2022 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD: «Без Чарли Уоттса THE THE ROLLING STONES звучали бы иначе»

19 янв 2022 : 		 THE ROLLING STONES вместе с V-MODA выпускают наушники

14 янв 2022 : 		 В честь THE ROLLING STONES выпустили марки

11 ноя 2021 : 		 THE ROLLING STONES сотрудничают с Tommy Jeans

28 сен 2021 : 		 THE ROLLING STONES отыграли первое шоу без Чарли

24 сен 2021 : 		 Новое видео THE ROLLING STONES

30 авг 2021 : 		 LARS ULRICH — о Чарли Уоттсе

28 авг 2021 : 		 THE ROLLING STONES почтили память Чарли Уоттса

27 авг 2021 : 		 THE ROLLING STONES поедут в тур

25 авг 2021 : 		 Участники BLACK SABBATH почтили память Чарли Уоттса

25 авг 2021 : 		 PETER CRISS о Чарли Уоттсе

24 авг 2021 : 		 Paul McCartney, Ringo Starr, Elton John и другие о Чарли Уоттсе

24 авг 2021 : 		 Умер барабанщик THE ROLLING STONES

20 авг 2021 : 		 Нереализованный трек THE ROLLING STONES
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вышла монета в честь THE ROLLING STONES



zoom
Королевский монетный двор, официальный производитель монет Великобритании, выпустил новую коллекционную монету, посвящённую культовой британской рок-н-ролльной группе THE ROLLING STONES.

Коллекционная монета THE ROLLING STONES — пятая в серии «Легенды музыки» Королевского монетного двора с использованием нового оригинального дизайна, посвящённая легендарным британским исполнителям. Монета, выпущенная вслед за монетами в честь таких музыкальных икон, как Queen, Элтон Джон, Дэвид Боуи и The Who, уже стала одной из самых популярных коллекций монет Королевского монетного двора.

Монета, разработанная дизайнером Ханной Физакклеа, объединяет элементы инструментов The Stones, сценического присутствия, наследия и моды, и отмечает глобальное влияние их музыки. На монете, изготовленной на заказ, группа запечатлена в своей стихии, в середине выступления, посредством силуэтной иллюстрации, призванной отразить энергию и восторг от посещения их концертов.

Участники группы прокомментировали это событие:

«Мы очень рады, что нас чествуют, выпуская официальную монету Великобритании. Ещё более знаменательно, что выпуск совпадает с нашим 60-летием».

Ребекка Морган, директор по работе с коллекционерами Королевского монетного двора, сказала:

«Наша серия "Легенды музыки" формирует новое поколение коллекционеров монет, и мы рады отметить музыкальные достижения THE ROLLING STONES выпуском новой коллекционной монеты. Мы надеемся, что она станет достойной данью уважения шестидесятилетней истории рок-н-ролла для миллионов поклонников группы по всему миру. Благодаря списку хитов, включающему восемь синглов номер один в Великобритании, тринадцать альбомов номер один в Великобритании и бесчисленное множество хитов на международном уровне, THE ROLLING STONES являются легендами британского рока, и мы ожидаем, что эта монета будет невероятно востребована как коллекционерами монет, так и любителями музыки. Монета также является одной из последних, выпущенных с изображением Её Величества Королевы Елизаветы II, что знаменует собой важный момент в истории».

The Royal Mint Launches New Collectable Coin To Celebrate 60 Years Of THE ROLLING STONES




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 254

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом