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Названа причина отмены тура THE ROLLING STONES



Как сообщает издание Rolling Stone, причиной отмены тура THE ROLLING STONES стала операция, которую проведут вокалисту Mick'у Jagger'у 5 апреля. Согласно источнику, певцу заменят клапан в сердце, после чего будет необходимо восстановление. Как ожидается, группа вернётся к гастролям летом этого года.



Ранее коллектив опубликовал объявление, в котором были принесены извинения за отмену тура. Музыканты заверили поклонников, что тур состоится позже, поэтому рекомендовали сохранить купленные билеты, по которым можно будет сходить на концерт в новую дату. Из сообщения стало ясно, что тур отложен в связи с проблемами со здоровьем у Mick'a Jagger'a, но причина не была указана. Mick также принёс извинения поклонникам и заверил, что вернётся в строй как можно скорее.



Операция должна пройти в Нью-Йорке, и несмотря на предстоящую процедуру Mick пребывает в отличном расположении духа и был замечен отдыхающим с семьёй в Майами.



Ronnie Wood написал в Твиттере после объявления об отмене тура: «Мы будем скучать по тебе в течение следующих нескольких недель, но мы с нетерпением ждём скорой встречи с тобой. Поднимаем бокал за Mick'а ~ спасибо за вашу поддержку, это так много значит для нас».



Keith Richards добавил: «Большое разочарование для всех, но к некоторым вещам нужно подходить с особым вниманием, и мы скоро увидимся. Mick, мы всегда с тобой!









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