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The Rolling Stones

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PAUL McCARTNEY в новом треке THE ROLLING STONES



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THE ROLLING STONES опубликовали официальное видео с текстом на песню "Bite My Head Off" feat. Paul McCartney.

THE ROLLING STONES Release Official Lyric Video For




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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2 дек 2023
B
BasterBaster
Казалось бы PAUL McCARTNEY и ROLLING STONES а песня говнище редкосное. Многие би сайды и ауттейки роллингов и Макартни на порядок лучше.

просмотров: 341

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