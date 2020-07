сегодня



Переиздание THE ROLLING STONES выйдет осенью



THE ROLLING STONES четвёртого сентября в различных вариантах выпустят альбом "Goats Head Soup". Среди изданий будет виниловый бокс-сет, а также вариант на четырёх дисках, включающий множество ранее нереализованного студийного и концертного материала.



Трек-лист 3CD+Blu-ray box set:



CD1 – 2020 Stereo Mix



1. Dancing With Mr D

2. 100 Years Ago

3. Coming Down Again

4. Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker)

5. Angie

6. Silver Train

7. Hide Your Love

8. Winter

9. Can You Hear The Music

10. Star Star



CD2 – Rarities and Alternative Mixes



1. Scarlet

2. All The Rage

3. Criss Cross

4. 100 Years Ago (Piano Demo)

5. Dancing With Mr D (Instrumental)

6. Heartbreaker (Instrumental)

7. Hide Your Love (Alternative Mix)

8. Dancing With Mr D (Glyn Johns 1973 Mix)

9. Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker) – (Glyn Johns 1973 Mix)

10. Silver Train (Glyn Johns 1973 Mix)



CD3 – ‘Brussels Affair – Live 1973’



1. Brown Sugar

2. Gimme Shelter

3. Happy

4. Tumbling Dice

5. Star Star

6. Dancing With Mr D

7. Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker)

8. Angie

9. You Can’t Always Get What You Want

10. Midnight Rambler

11. Honky Tonk Women

12. All Down The Line

13. Rip This Joint

14. Jumpin’Jack Flash

15. Street Fighting Man



Disc 4: BLU-RAY



Dolby Atmos, 96kHz/24 bit high resolution stereo, and 96 kHz/24 bit DTS-HD Master Audio 5.1



1. Dancing With Mr D

2. 100 Years Ago

3. Coming Down Again

4. Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker)

5. Angie

6. Silver Train

7. Hide Your Love

8. Winter

9. Can You Hear The Music

10. Star Star



Videos



Dancing With Mr D

Silver Train

Angie













