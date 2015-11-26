Пазлы THE ROLLING STONES выйдет осенью

Четвертого сентября состоится выход четырех пазлов THE ROLLING STONES из 500 единиц, основанных на оформлении альбомов "Exile On Main St.", "Emotional Rescue", "It's Only Rock Rock 'N Roll" и "Some Girls", а восемнадцатого сентября будет доступна и версии из 1000-единиц на основе альбома "It's Only Rock Rock 'N Roll".
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