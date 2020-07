7 июл 2020



Пазлы THE ROLLING STONES выйдет осенью



Четвертого сентября состоится выход четырех пазлов THE ROLLING STONES из 500 единиц, основанных на оформлении альбомов "Exile On Main St.", "Emotional Rescue", "It's Only Rock Rock 'N Roll" и "Some Girls", а восемнадцатого сентября будет доступна и версии из 1000-единиц на основе альбома "It's Only Rock Rock 'N Roll".







