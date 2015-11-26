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The Rolling Stones

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7 июл 2020 : 		 Пазлы THE ROLLING STONES выйдет осенью

29 июн 2020 : 		 THE ROLLING STONES запретят Трампу использовать свои песни

4 май 2020 : 		 THE ROLLING STONES онлайн!

24 апр 2020 : 		 Новое видео THE ROLLING STONES

9 апр 2020 : 		 'Rolling Stone Life And Death Of Brian Jones' выйдет на DVD

20 мар 2020 : 		 Отменён весенний тур THE ROLLING STONES

19 сен 2019 : 		 Новый релиз THE ROLLING STONES выйдет осенью

8 апр 2019 : 		 Трейлер нового релиза THE ROLLING STONES

2 апр 2019 : 		 Названа причина отмены тура THE ROLLING STONES

1 апр 2019 : 		 THE ROLLING STONES отменили североамериканский тур из-за проблем со здоровьем у Mick'a Jagger'a

22 окт 2018 : 		 Фрагмент переиздания концертного релиза THE ROLLING STONES

26 сен 2018 : 		 Переиздание концертного релиза THE ROLLING STONES выйдет осенью

11 май 2018 : 		 Трейлер нового релиза THE ROLLING STONES

11 окт 2017 : 		 Гитарист AC/DC посетил шоу THE ROLLING STONES

4 авг 2017 : 		 Трейлер нового концертного релиза THE ROLLING STONES

25 мар 2017 : 		 Документальный релиз THE ROLLING STONES выйдет весной

5 дек 2016 : 		 Новое видео THE ROLLING STONES

10 окт 2016 : 		 THE ROLLING STONES исполнили кавер-версию THE BEATLES

28 сен 2016 : 		 Концертный релиз THE ROLLING STONES выйдет осенью

24 май 2016 : 		 Тизер нового релиза THE ROLLING STONES

20 апр 2016 : 		 Юрий Лоза предложил вокалисту THE ROLLING STONES спеть вместе

20 апр 2016 : 		 Продюсер THE ROLLING STONES не согласился с Юрием Лозой

9 мар 2016 : 		 У бывшего басиста THE ROLLING STONES рак простаты

18 сен 2015 : 		 THE ROLLING STONES запишут новый альбом

3 сен 2015 : 		 Гитарист THE ROLLING STONES: «METALLICA и BLACK SABBATH — это отличный стёб»

20 июл 2015 : 		 Новый сингл гитариста THE ROLLING STONES
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|||| 7 июл 2020

Пазлы THE ROLLING STONES выйдет осенью



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Четвертого сентября состоится выход четырех пазлов THE ROLLING STONES из 500 единиц, основанных на оформлении альбомов "Exile On Main St.", "Emotional Rescue", "It's Only Rock Rock 'N Roll" и "Some Girls", а восемнадцатого сентября будет доступна и версии из 1000-единиц на основе альбома "It's Only Rock Rock 'N Roll".

Official THE ROLLING STONES Jigsaw Puzzles To Be Released In September



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