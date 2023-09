сегодня



Название нового альбома THE ROLLING STONES



THE ROLLING STONES сообщили, что новая пластинка получила название "Hackney Diamonds". О деталях альбома Mick Jagger, Keith Richards и Ron Wood расскажут в среду, шестого сентября, в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" — ссылка на ролик доступна ниже.







