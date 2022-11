15 ноя 2022



THE ROLLING STONES в моно



ABKCO Records в начале следующего года выпустят бокс-сет THE ROLLING STONES в моно на цветных винилах. Он уже был издан на обычном виниле, CD и в цифровом варианте в 2016 году. В него войдут:



- The Rolling Stones (UK, 1964) - Cobalt Blue vinyl

- 12 X 5 (1964) - Yellow vinyl

- The Rolling Stones No. 2 (UK, 1965) - Steel Blue vinyl

- The Rolling Stones Now! (1965) - Gold vinyl

- Out of Our Heads (US, 1965) - Sky Blue vinyl

- Out of Our Heads (UK, 1965) - Green vinyl

- December’s Children (And Everybody’s) (1965) - Silver vinyl

- Aftermath (UK, 1966) - Purple vinyl

- Aftermath (US, 1966) - Grey vinyl

- Between the Buttons (UK, 1967) - Azure Blue vinyl

- Flowers (1967) - Pink vinyl

- Their Satanic Majesties Request (1967) - White vinyl

- Beggars Banquet (1968) - Maroon vinyl

- Let It Bleed (1969) - Red vinyl

- Stray Cats (2-LP collection of single A & B sides plus E.P. tracks) - White vinyl







