PETER CRISS о Чарли Уоттсе

PETER CRISS отреагировал на известия о смерти барабанщика ROLLING STONES.
«Как музыканту, ему всегда было приятно знать, что величайшая группа в мире все еще существует.
Известие об уходе Чарли Уоттса из жизни просто опустошает. Как барабанщик он очень сильно меня вдохновил. Это большая потеря в истории музыки, и никогда не будет другого Чарли Уоттса. Его уникальный стиль и техника были пульсом группы THE ROLLING STONES. Он есть и всегда будет вдохновением для нас, барабанщиков. Он был одним из моих любимых ударников, и я испытываю к нему огромную любовь и уважение. Его будет очень не хватать.
Выражаю искреннюю любовь и молюсь за Mick, Keith, Ronnie и всю его семью и поклонников по всему миру.
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).