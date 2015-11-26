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The Rolling Stones

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25 авг 2021 : 		 Участники BLACK SABBATH почтили память Чарли Уоттса

25 авг 2021 : 		 PETER CRISS о Чарли Уоттсе

24 авг 2021 : 		 Paul McCartney, Ringo Starr, Elton John и другие о Чарли Уоттсе

24 авг 2021 : 		 Умер барабанщик THE ROLLING STONES

20 авг 2021 : 		 Нереализованный трек THE ROLLING STONES

6 авг 2021 : 		 Барабанщик THE ROLLING STONES пропустит тур

23 июл 2021 : 		 THE ROLLING STONES едут в тур

31 май 2021 : 		 Видео с текстом от THE ROLLING STONES

14 май 2021 : 		 Концертный релиз THE ROLLING STONES выйдет летом

5 май 2021 : 		 Новая коллекция THE ROLLING STONES

17 дек 2020 : 		 THE ROLLING STONES выбрали BMG

21 авг 2020 : 		 THE ROLLING STONES открывают магазин

8 авг 2020 : 		 Новое видео THE ROLLING STONES

23 июл 2020 : 		 Ранее не публиковавшаяся песня THE ROLLING STONES с JIMMY PAGE

10 июл 2020 : 		 Переиздание THE ROLLING STONES выйдет осенью

7 июл 2020 : 		 Пазлы THE ROLLING STONES выйдет осенью

29 июн 2020 : 		 THE ROLLING STONES запретят Трампу использовать свои песни

4 май 2020 : 		 THE ROLLING STONES онлайн!

24 апр 2020 : 		 Новое видео THE ROLLING STONES

9 апр 2020 : 		 'Rolling Stone Life And Death Of Brian Jones' выйдет на DVD

20 мар 2020 : 		 Отменён весенний тур THE ROLLING STONES

19 сен 2019 : 		 Новый релиз THE ROLLING STONES выйдет осенью

8 апр 2019 : 		 Трейлер нового релиза THE ROLLING STONES

2 апр 2019 : 		 Названа причина отмены тура THE ROLLING STONES

1 апр 2019 : 		 THE ROLLING STONES отменили североамериканский тур из-за проблем со здоровьем у Mick'a Jagger'a

22 окт 2018 : 		 Фрагмент переиздания концертного релиза THE ROLLING STONES
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|||| 25 авг 2021

PETER CRISS о Чарли Уоттсе



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PETER CRISS отреагировал на известия о смерти барабанщика ROLLING STONES.

«Как музыканту, ему всегда было приятно знать, что величайшая группа в мире все еще существует.

Известие об уходе Чарли Уоттса из жизни просто опустошает. Как барабанщик он очень сильно меня вдохновил. Это большая потеря в истории музыки, и никогда не будет другого Чарли Уоттса. Его уникальный стиль и техника были пульсом группы THE ROLLING STONES. Он есть и всегда будет вдохновением для нас, барабанщиков. Он был одним из моих любимых ударников, и я испытываю к нему огромную любовь и уважение. Его будет очень не хватать.

Выражаю искреннюю любовь и молюсь за Mick, Keith, Ronnie и всю его семью и поклонников по всему миру.

Пусть он покоится в мире с Господом на небесах.

Храни Господь, Peter Criss»

KISS Drummer PETER CRISS On CHARLIE WATTS





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