25 авг 2021



PETER CRISS о Чарли Уоттсе



PETER CRISS отреагировал на известия о смерти барабанщика ROLLING STONES.



«Как музыканту, ему всегда было приятно знать, что величайшая группа в мире все еще существует.



Известие об уходе Чарли Уоттса из жизни просто опустошает. Как барабанщик он очень сильно меня вдохновил. Это большая потеря в истории музыки, и никогда не будет другого Чарли Уоттса. Его уникальный стиль и техника были пульсом группы THE ROLLING STONES. Он есть и всегда будет вдохновением для нас, барабанщиков. Он был одним из моих любимых ударников, и я испытываю к нему огромную любовь и уважение. Его будет очень не хватать.



Выражаю искреннюю любовь и молюсь за Mick, Keith, Ronnie и всю его семью и поклонников по всему миру.



Пусть он покоится в мире с Господом на небесах.



Храни Господь, Peter Criss»













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