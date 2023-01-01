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*Бывший басист ACCEPT об уходе к бывшему вокалисту ACCEPT: «Я... 89
*MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER! 60
*Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний» 57
*DAVE LOMBARDO считает SLAYER лучшей группой из «большой четв... 29
*DAVID ELLEFSON: «Наконец-то я снова могу носить свои футболк... 28
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The Rolling Stones

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29 окт 2023 : 		 KEITH RICHARDS не исключает, что ROLLING STONES будут выступать в виде голограмм

28 окт 2023 : 		 THE ROLLING STONES стали первыми

27 окт 2023 : 		 LADY GAGA спела с THE ROLLING STONES: Видео

25 окт 2023 : 		 MICK JAGGER о KEITH'е RICHARDS'е: «Он сводил меня с ума, слушая The Beatles, когда мы жили в одной квартире»

20 окт 2023 : 		 LADY GAGA спела с THE ROLLING STONES

29 сен 2023 : 		 Леди Гага, Стиви Уандер в новом треке THE ROLLING STONES

22 сен 2023 : 		 Вокалист THE ROLLING STONES заценил стриминговые сервисы

14 сен 2023 : 		 Пол Маккартни, Леди Гага, Стиви Уандер и Элтон Джон на новом альбоме THE ROLLING STONES

6 сен 2023 : 		 Новое видео THE ROLLING STONES

5 сен 2023 : 		 Название нового альбома THE ROLLING STONES

25 мар 2023 : 		 Видео с текстом от THE ROLLING STONES

11 мар 2023 : 		 Видео с текстом от THE ROLLING STONES

27 фев 2023 : 		 Видео с текстом от THE ROLLING STONES

23 фев 2023 : 		 Пол — да, Ринго — нет!

10 фев 2023 : 		 Серия документальных роликов о THE ROLLING STONES

8 фев 2023 : 		 Фрагмент нового релиза THE ROLLING STONES

23 янв 2023 : 		 THE ROLLING STONES в TikTok

11 янв 2023 : 		 Фрагмент нового релиза THE ROLLING STONES

21 дек 2022 : 		 Фрагмент нового релиза THE ROLLING STONES

19 дек 2022 : 		 Виртуальное шоу от THE ROLLING STONES

13 дек 2022 : 		 Фрагмент нового релиза THE ROLLING STONES

5 дек 2022 : 		 Вышла монета в честь THE ROLLING STONES

1 дек 2022 : 		 Концертный релиз THE ROLLING STONES выйдет зимой

15 ноя 2022 : 		 THE ROLLING STONES в моно

31 окт 2022 : 		 Новый альбом THE ROLLING STONES выйдет летом

6 июл 2022 : 		 Видео с выступления THE ROLLING STONES
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|||| сегодня

THE ROLLING STONES стали первыми



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Новая работа THE ROLLING STONES "Hackney Diamonds" достигла первого места национальных чартов — это уже 14 первый номер в истории коллектива.




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