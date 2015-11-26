Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Каким басиста был конец... Отвечает DAVID ELLEFSON 68
*Фронтмен METALLICA рассказал о новом материале и выразил ске... 59
*Лидер NIGHTWISH думал, что после ухода басиста группе придёт... 30
*MICHAEL SWEET о ситуации с DAVID ELLEFSON: «Между прочим, вс... 24
*Новое видео KK'S PRIEST 23
[= ||| все новости группы



*

The Rolling Stones

*



14 май 2021 : 		 Концертный релиз THE ROLLING STONES выйдет летом

5 май 2021 : 		 Новая коллекция THE ROLLING STONES

17 дек 2020 : 		 THE ROLLING STONES выбрали BMG

21 авг 2020 : 		 THE ROLLING STONES открывают магазин

8 авг 2020 : 		 Новое видео THE ROLLING STONES

23 июл 2020 : 		 Ранее не публиковавшаяся песня THE ROLLING STONES с JIMMY PAGE

10 июл 2020 : 		 Переиздание THE ROLLING STONES выйдет осенью

7 июл 2020 : 		 Пазлы THE ROLLING STONES выйдет осенью

29 июн 2020 : 		 THE ROLLING STONES запретят Трампу использовать свои песни

4 май 2020 : 		 THE ROLLING STONES онлайн!

24 апр 2020 : 		 Новое видео THE ROLLING STONES

9 апр 2020 : 		 'Rolling Stone Life And Death Of Brian Jones' выйдет на DVD

20 мар 2020 : 		 Отменён весенний тур THE ROLLING STONES

19 сен 2019 : 		 Новый релиз THE ROLLING STONES выйдет осенью

8 апр 2019 : 		 Трейлер нового релиза THE ROLLING STONES

2 апр 2019 : 		 Названа причина отмены тура THE ROLLING STONES

1 апр 2019 : 		 THE ROLLING STONES отменили североамериканский тур из-за проблем со здоровьем у Mick'a Jagger'a

22 окт 2018 : 		 Фрагмент переиздания концертного релиза THE ROLLING STONES

26 сен 2018 : 		 Переиздание концертного релиза THE ROLLING STONES выйдет осенью

11 май 2018 : 		 Трейлер нового релиза THE ROLLING STONES

11 окт 2017 : 		 Гитарист AC/DC посетил шоу THE ROLLING STONES

4 авг 2017 : 		 Трейлер нового концертного релиза THE ROLLING STONES

25 мар 2017 : 		 Документальный релиз THE ROLLING STONES выйдет весной

5 дек 2016 : 		 Новое видео THE ROLLING STONES

10 окт 2016 : 		 THE ROLLING STONES исполнили кавер-версию THE BEATLES

28 сен 2016 : 		 Концертный релиз THE ROLLING STONES выйдет осенью
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Концертный релиз THE ROLLING STONES выйдет летом



*
zoom
*
* *
Девятого июля THE ROLLING STONES и Mercury Studios выпустят полную версию выступления, состоявшегося восьмого февраля 2006 в Рио, получившую название "A Bigger Bang: Live On Copacabana Beach". Релиз будет доступен в следующих вариантах: DVD+2CD, SD BD+2CD, 2DVD+2CD Deluxe, 3LP (голубой, жёлтый и зелёный винил), 3хLP (прозрачный винил, эксклюзив для Sound Of Vinyl) и в цифровом варианте. 28 мая состоится релиз цифрового ЕР с пятью песнями: "Sympathy For The Devil", "Wild Horses", "You Got Me Rocking", "Happy" и "Rough Justice".

Трек-лист:

Rio

01. Jumpin' Jack Flash

02. It's Only Rock 'N' Roll (But I Like It)

03. You Got Me Rocking

04. Tumbling Dice

05. Oh No, Not You Again

06. Wild Horses

07. Rain Fall Down

08. Midnight Rambler

09. Night Time Is The Right Time

10. This Place Is Empty

11. Happy

12. Miss You

13. Rough Justice

14. Get Off My Cloud

15. Honky Tonk Women

16. Sympathy For The Devil

17. Start Me Up

18. Brown Sugar

19. You Can't Always Get What You Want

20. (I Can't Get No) Satisfaction

Salt Lake City (Bonus Show – Deluxe Versions Only)

01. Start Me Up

02. You Got Me Rocking

03. She's So Cold

04. Tumbling Dice

05. Rain Fall Down

06. It's Only Rock 'N' Roll (But I Like It)

07. Wild Horses

08. All Down The Line

09. Night Time Is The Right Time

10. Slipping Away

11. Infamy

12. Miss You

13. Rough Justice

14. Get Off Of My Cloud

15. Honky Tonk Women

16. Sympathy For The Devil

17. Brown Sugar

18. Jumpin' Jack Flash

19. You Can't Always Get What You Want

20. (I Can't Get No) Satisfaction

THE ROLLING STONES To Release Full Copacabana Beach Concert For The First Time



Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 221

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом