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Концертный релиз THE ROLLING STONES выйдет летом
Девятого июля THE ROLLING STONES и Mercury Studios выпустят полную версию выступления, состоявшегося восьмого февраля 2006 в Рио, получившую название "A Bigger Bang: Live On Copacabana Beach". Релиз будет доступен в следующих вариантах: DVD+2CD, SD BD+2CD, 2DVD+2CD Deluxe, 3LP (голубой, жёлтый и зелёный винил), 3хLP (прозрачный винил, эксклюзив для Sound Of Vinyl) и в цифровом варианте. 28 мая состоится релиз цифрового ЕР с пятью песнями: "Sympathy For The Devil", "Wild Horses", "You Got Me Rocking", "Happy" и "Rough Justice".
Трек-лист:
Rio
01. Jumpin' Jack Flash
02. It's Only Rock 'N' Roll (But I Like It)
03. You Got Me Rocking
04. Tumbling Dice
05. Oh No, Not You Again
06. Wild Horses
07. Rain Fall Down
08. Midnight Rambler
09. Night Time Is The Right Time
10. This Place Is Empty
11. Happy
12. Miss You
13. Rough Justice
14. Get Off My Cloud
15. Honky Tonk Women
16. Sympathy For The Devil
17. Start Me Up
18. Brown Sugar
19. You Can't Always Get What You Want
20. (I Can't Get No) Satisfaction
Salt Lake City (Bonus Show – Deluxe Versions Only)
01. Start Me Up
02. You Got Me Rocking
03. She's So Cold
04. Tumbling Dice
05. Rain Fall Down
06. It's Only Rock 'N' Roll (But I Like It)
07. Wild Horses
08. All Down The Line
09. Night Time Is The Right Time
10. Slipping Away
11. Infamy
12. Miss You
13. Rough Justice
14. Get Off Of My Cloud
15. Honky Tonk Women
16. Sympathy For The Devil
17. Brown Sugar
18. Jumpin' Jack Flash
19. You Can't Always Get What You Want
20. (I Can't Get No) Satisfaction
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