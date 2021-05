сегодня



Концертный релиз THE ROLLING STONES выйдет летом



Девятого июля THE ROLLING STONES и Mercury Studios выпустят полную версию выступления, состоявшегося восьмого февраля 2006 в Рио, получившую название "A Bigger Bang: Live On Copacabana Beach". Релиз будет доступен в следующих вариантах: DVD+2CD, SD BD+2CD, 2DVD+2CD Deluxe, 3LP (голубой, жёлтый и зелёный винил), 3хLP (прозрачный винил, эксклюзив для Sound Of Vinyl) и в цифровом варианте. 28 мая состоится релиз цифрового ЕР с пятью песнями: "Sympathy For The Devil", "Wild Horses", "You Got Me Rocking", "Happy" и "Rough Justice".



Трек-лист:



Rio



01. Jumpin' Jack Flash



02. It's Only Rock 'N' Roll (But I Like It)



03. You Got Me Rocking



04. Tumbling Dice



05. Oh No, Not You Again



06. Wild Horses



07. Rain Fall Down



08. Midnight Rambler



09. Night Time Is The Right Time



10. This Place Is Empty



11. Happy



12. Miss You



13. Rough Justice



14. Get Off My Cloud



15. Honky Tonk Women



16. Sympathy For The Devil



17. Start Me Up



18. Brown Sugar



19. You Can't Always Get What You Want



20. (I Can't Get No) Satisfaction



Salt Lake City (Bonus Show – Deluxe Versions Only)



01. Start Me Up



02. You Got Me Rocking



03. She's So Cold



04. Tumbling Dice



05. Rain Fall Down



06. It's Only Rock 'N' Roll (But I Like It)



07. Wild Horses



08. All Down The Line



09. Night Time Is The Right Time



10. Slipping Away



11. Infamy



12. Miss You



13. Rough Justice



14. Get Off Of My Cloud



15. Honky Tonk Women



16. Sympathy For The Devil



17. Brown Sugar



18. Jumpin' Jack Flash



19. You Can't Always Get What You Want



20. (I Can't Get No) Satisfaction







