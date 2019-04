сегодня



Трейлер нового релиза THE ROLLING STONES



21 июня на Eagle Vision состоится выход нового концертного релиза THE ROLLING STONES "Bridges To Bremen", который будет доступен в цифровом варианте, на DVD + 2CD, Blu-ray + 2CD и тройном виниле. Трейлер релиза доступен ниже.



"Bridges To Bremen" представляет собой полное шоу из заключительной части тура The Rolling Stones в поддержку их альбома "Bridges To Babylon", который получил платиновый и золотой статус на нескольких рынках после его первоначального выпуска в 1997 году. Концерт состоялся в Бремене на Weserstadion 2 сентября 1998 года.



Трек-лист:



"(I Can't Get No) Satisfaction"

"Let's Spend The Night Together"

"Flip The Switch"

"Gimme Shelter"

"Anybody Seen My Baby?"

"Paint It Black"

"Saint Of Me"

"Out Of Control"

"Memory Motel"

"Miss You"

"Thief In The Night"

"Wanna Hold You"

"Its Only Rock 'n' Roll (But I Like It)"

"You Got Me Rocking"

"Like A Rolling Stone"

"Sympathy For The Devil"

"Tumbling Dice"

"Honky Tonk Women"

"Start Me Up"

"Jumpin' Jack Flash"

"You Can't Always Get What You Want"

"Brown Sugar"













