25 авг 2021



Участники BLACK SABBATH почтили память Чарли Уоттса



Музыканты BLACK SABBATH отреагировали на известие о смерти барабанщика THE ROLLING STONES Чарли Уоттса.



Iommi: «Очень печально слышать грустную новость о кончине Чарли Уоттса. Он был прекрасным музыкантом и имел большое влияние в музыкальном бизнесе - его будет очень не хватать. Мои глубочайшие соболезнования его семье, а также Mick, Ronnie, Keith и всем его друзьям и поклонникам. ПОКОЙСЯ С МИРОМ».



Ward: «Примите наши соболезнования семье, друзьям, коллегам-музыкантам и поклонникам Чарли. Самый мощный оплот лучшей рок-н-ролльной группы в мире ушел из жизни, оставив нам столько всего, что можно слушать и переслушивать. Его хэты и малые барабаны придавали звучанию столько силы и позволяли ему оставаться свободным, но в то же время всегда таким цепким.



Чарли был великолепен, стабилен и всегда на высоте, он был надежной опорой в группе, которая зачастую казалась падающей вниз. Мы уже давно работали с ним, он всегда был надежен и мы можем многому у него поучиться. Великий барабанщик рок-н-ролла и любимый джазовый барабанщик, делающий выдающиеся джазовые записи. Он всегда будет жизненно важен для коллег-музыкантов, особенно для коллег-барабанщиков.



Моя семья и я были очень опечалены, когда услышали эти новости. мы от всего сердца будем вечно благодарны за все то великое, что он дал нам, а теперь покинул нас, спасибо тебе Чарли, Покойся с миром. Семья Bill'a Ward'a».



Butler: «Эта новость меня просто шокировала. Я был его поклонником с тех пор, как увидел THE STONES в Бирмингемском Таун Холле в 1964 году. Покойся с миром, Чарли и спасибо за прекрасную музыку и воспоминания!»

























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