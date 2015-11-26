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The Rolling Stones

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11 май 2018 : 		 Трейлер нового релиза THE ROLLING STONES

11 окт 2017 : 		 Гитарист AC/DC посетил шоу THE ROLLING STONES

4 авг 2017 : 		 Трейлер нового концертного релиза THE ROLLING STONES

25 мар 2017 : 		 Документальный релиз THE ROLLING STONES выйдет весной

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20 апр 2016 : 		 Продюсер THE ROLLING STONES не согласился с Юрием Лозой

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18 сен 2015 : 		 THE ROLLING STONES запишут новый альбом
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Ранее не публиковавшаяся песня THE ROLLING STONES с JIMMY PAGE



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"Goats Head Soup", ещё один бриллиант в непревзойдённом каталоге THE ROLLING STONES, будет возвращён во всей своей красе и даже в большем количестве форматов — он выйдет 4 сентября. Классический альбом 1973 года будет доступен в нескольких конфигурациях, включая четырёхдисковые CD и наборы виниловых бокс-сетов, с сокровищницей неизданных студийных и концертных материалов.

Переиздание последовало за огромным успехом и признанием сингла THE STONES "Living In A Ghost Town" и их хорошо встреченного исполнения "You Can't Always Get What You Want" в рамках апрельской акции Global Citizen "One World: Together At Home".

Бокс-сет, делюксовые CD и виниловые издания "Goats Head Soup" будут включать десять бонусных треков, в том числе альтернативные версии, ауттейки и не менее трёх ранее не издававшихся треков.

Почитатели STONES по всему миру будут в восторге от включения в бокс-сет и делюкс-издание ранее не публиковавшейся песни "Scarlet", на которой можно услышать гитару Jimmy Page'а, и третью недавно представленную песню "All The Rage".

Официальный клип на песню "Scarlet" можно увидеть ниже.

Трек-лист:

2CD deluxe

2020 Stereo Mix

01. Dancing With Mr D

02. 100 Years Ago

03. Coming Down Again

04. Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker)

05. Angie

06. Silver Train

07. Hide Your Love

08. Winter

09. Can You Hear The Music

10. Star Star

Rarities & Alternative Mixes

01. Scarlet

02. All The Rage

03. Criss Cross

04. 100 Years Ago (Piano Demo)

05. Dancing With Mr D (Instrumental)

06. Heartbreaker (Instrumental)

07. Hide Your Love (Alternative Mix)

08. Dancing With Mr D (Glyn Johns 1973 Mix)

09. Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker) (Glyn Johns 1973 Mix)

10. Silver Train (Glyn Johns 1973 Mix)

THE ROLLING STONES Unveil Previously Unreleased Song





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