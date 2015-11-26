Ранее не публиковавшаяся песня THE ROLLING STONES с JIMMY PAGE
"Goats Head Soup", ещё один бриллиант в непревзойдённом каталоге THE ROLLING STONES, будет возвращён во всей своей красе и даже в большем количестве форматов — он выйдет 4 сентября. Классический альбом 1973 года будет доступен в нескольких конфигурациях, включая четырёхдисковые CD и наборы виниловых бокс-сетов, с сокровищницей неизданных студийных и концертных материалов.
Переиздание последовало за огромным успехом и признанием сингла THE STONES "Living In A Ghost Town" и их хорошо встреченного исполнения "You Can't Always Get What You Want" в рамках апрельской акции Global Citizen "One World: Together At Home".
Бокс-сет, делюксовые CD и виниловые издания "Goats Head Soup" будут включать десять бонусных треков, в том числе альтернативные версии, ауттейки и не менее трёх ранее не издававшихся треков.
Почитатели STONES по всему миру будут в восторге от включения в бокс-сет и делюкс-издание ранее не публиковавшейся песни "Scarlet", на которой можно услышать гитару Jimmy Page'а, и третью недавно представленную песню "All The Rage".
Официальный клип на песню "Scarlet" можно увидеть ниже.
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