Ранее не публиковавшаяся песня THE ROLLING STONES с JIMMY PAGE



"Goats Head Soup", ещё один бриллиант в непревзойдённом каталоге THE ROLLING STONES, будет возвращён во всей своей красе и даже в большем количестве форматов — он выйдет 4 сентября. Классический альбом 1973 года будет доступен в нескольких конфигурациях, включая четырёхдисковые CD и наборы виниловых бокс-сетов, с сокровищницей неизданных студийных и концертных материалов.



Переиздание последовало за огромным успехом и признанием сингла THE STONES "Living In A Ghost Town" и их хорошо встреченного исполнения "You Can't Always Get What You Want" в рамках апрельской акции Global Citizen "One World: Together At Home".



Бокс-сет, делюксовые CD и виниловые издания "Goats Head Soup" будут включать десять бонусных треков, в том числе альтернативные версии, ауттейки и не менее трёх ранее не издававшихся треков.



Почитатели STONES по всему миру будут в восторге от включения в бокс-сет и делюкс-издание ранее не публиковавшейся песни "Scarlet", на которой можно услышать гитару Jimmy Page'а, и третью недавно представленную песню "All The Rage".



Официальный клип на песню "Scarlet" можно увидеть ниже.



Трек-лист:



2CD deluxe



2020 Stereo Mix



01. Dancing With Mr D



02. 100 Years Ago



03. Coming Down Again



04. Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker)



05. Angie



06. Silver Train



07. Hide Your Love



08. Winter



09. Can You Hear The Music



10. Star Star



Rarities & Alternative Mixes



01. Scarlet



02. All The Rage



03. Criss Cross



04. 100 Years Ago (Piano Demo)



05. Dancing With Mr D (Instrumental)



06. Heartbreaker (Instrumental)



07. Hide Your Love (Alternative Mix)



08. Dancing With Mr D (Glyn Johns 1973 Mix)



09. Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker) (Glyn Johns 1973 Mix)



10. Silver Train (Glyn Johns 1973 Mix)













