HOWARD JONES выступил с KILLSWITCH ENGAGE

HOWARD JONES присоединился на сцене к KILLSWITCH ENGAGE в рамках выступления, которое состоялось 28 января в Stage AE, Питтсбург, Пеннсильвания, и исполнил три композиции: "The Signal Fire", "Rose Of Sharyn" и "The End Of Heartache".

























