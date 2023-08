25 авг 2023



Профессиональное видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE



Профессиональное видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE, которое состоялось в рамках фестиваля Sumnmer Breeze 2023, доступно для просмотра ниже.



Трек-лист:



"My Curse"

"Rise Inside"

"This Fire"

"Reckoning"

"Arms of Sorrow"

"In Due Time"

"A Bid Farewell"

"Beyond the Flames"

"Signal Fire"

"Unleashed"

"Hate by Design"

"The Crownless King"

"Rose of Sharyn"

"Fixation on the Darkness"

"Strength of the Mind"

"This is Absolution"

"End of Heartache"

"My Last Serenade"

"Holy Diver"







