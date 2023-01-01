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*UDO DIRKSCHNEIDER о своём голосе: «У меня никогда не было ни... 40
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Killswitch Engage

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25 авг 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

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19 июл 2023 : 		 У KILLSWITCH ENGAGE есть несколько новых песен

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10 май 2023 : 		 Участники KILLSWITCH ENGAGE вновь мутят вместе

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11 фев 2023 : 		 Демо KILLSWITH ENGAGE готово

26 дек 2022 : 		 Барабанщик KILLSWITCH ENGAGE: «Здорово, что я встретил стольких людей!»

23 окт 2022 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE обещает убойный материал

4 июл 2022 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE — о новом альбоме

6 июн 2022 : 		 Фрагмент нового релиза KILLSWITCH ENGAGE

5 май 2022 : 		 Фрагмент нового релиза KILLSWITCH ENGAGE

6 апр 2022 : 		 Концертное видео KILLSWITCH ENGAGE

1 мар 2022 : 		 KILLSWITCH ENGAGE из тура

16 фев 2022 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE — о концертах в пандемию

15 фев 2022 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE заявил, что JAMES HETFIELD из METALLICA сформировал его как гитариста

1 фев 2022 : 		 HOWARD JONES выступил с KILLSWITCH ENGAGE

27 янв 2022 : 		 KILLSWITCH ENGAGE планируют работу над альбомом

18 янв 2022 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Нам нужно вести диалог, чтобы чему-то научиться друг у друга»

18 янв 2022 : 		 Кавер-версия KILLSWITCH ENGAGE от PAJUT
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|||| 25 авг 2023

Профессиональное видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE



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Профессиональное видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE, которое состоялось в рамках фестиваля Sumnmer Breeze 2023, доступно для просмотра ниже.

Трек-лист:

"My Curse"
"Rise Inside"
"This Fire"
"Reckoning"
"Arms of Sorrow"
"In Due Time"
"A Bid Farewell"
"Beyond the Flames"
"Signal Fire"
"Unleashed"
"Hate by Design" 
"The Crownless King" 
"Rose of Sharyn"
"Fixation on the Darkness" 
"Strength of the Mind"
"This is Absolution"
"End of Heartache"
"My Last Serenade"
"Holy Diver"

KILLSWITCH ENGAGE - Pro-Shot Video Of Entire Summer Breeze 2023 Show Streaming




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