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Killswitch Engage

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30 июн 2020 : 		 KILLSWITCH ENGAGE отмечают юбилей

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Альбом KILLSWITCH ENGAGE получил платину



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RIAA 23 ноября присвоили альбому KILLSWITCH ENGAGE "As Daylight Dies" платиновый статус. Золотой был получен в июне 2009 года.

KILLSWITCH ENGAGE




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

jesus666


25 ноя 2021, 17:42		Их лучший альбом!!С говардом джонсом были у них лучшие времена


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