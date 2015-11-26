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Альбом KILLSWITCH ENGAGE получил платину



RIAA 23 ноября присвоили альбому KILLSWITCH ENGAGE "As Daylight Dies" платиновый статус. Золотой был получен в июне 2009 года.





Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/20620'>As Daylight Dies</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/48423'>Killswitch Engage</a> на Яндекс.Музыке</div>





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