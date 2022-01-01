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Барабанщик KILLSWITCH ENGAGE: «Здорово, что я встретил стольких людей!»



В рамках недавней беседы с "My 3 Questions To" барабанщик KILLSWITCH ENGAGE Justin Foley ответил на вопрос о том, что помимо музыки для него самое приятное, что дало пребывание в группе вот уже почти 20 лет:



«О, ну это просто. Это дружба. Я даже не могу представить, что не знал бы всех этих людей, которых я знаю сейчас, будучи в KILLSWITCH. Все остальные ребята в группе, все, кто был в нашей команде на протяжении многих лет, люди, которые были в нашей команде дольше, чем я был в группе, и люди, которые были в одном или двух турах. Это просто невероятно, все люди, которых я встретил, и все дружеские отношения, которые я завёл, стали возможными благодаря этой группе. Так что я не могу представить свою жизнь без этих людей».







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