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Killswitch Engage

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23 дек 2020 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Операция и терапия помогли спасти карьеру»

6 окт 2020 : 		 Синглы KILLSWITCH ENGAGE получили награду

1 сен 2020 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Если и настал момент для революции, то сейчас!»

1 сен 2020 : 		 Юбилейная версия дебюта KILLSWITCH ENGAGE выйдет с демо

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30 июн 2020 : 		 KILLSWITCH ENGAGE отмечают юбилей

13 май 2020 : 		 Карантинное видео от KILLSWITCH ENGAGE

3 май 2020 : 		 KILLSWITCH ENGAGE выпустили компиляцию

14 апр 2020 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE выпустил песню своего проекта

17 мар 2020 : 		 HOWARD JONES присоединился на сцене к KILLSWITCH ENGAGE

31 авг 2019 : 		 Успехи в чартах KILLSWITCH ENGAGE

30 авг 2019 : 		 Видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

29 авг 2019 : 		 Видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

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5 авг 2019 : 		 Новое видео KILLSWITCH ENGAGE

17 июл 2019 : 		 Видео с текстом от KILLSWITCH ENGAGE

25 июн 2019 : 		 Новый альбом KILLSWITCH ENGAGE выйдет в августе

20 июн 2019 : 		 Новый сингл KILLSWITCH ENGAGE появится в конце июня

23 май 2019 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE не хочет отмечать юбилей "The End Of Heartache"

7 май 2019 : 		 KILLSWITCH ENGAGE завершили мастеринг нового альбома

22 апр 2019 : 		 Новый альбом KILLSWITCH ENGAGE выйдет осенью
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Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Наверху очень много лжецов»



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В рамках беседы с Rocking With Jam Man вокалист KILLSWITCH ENGAGE Jesse Leach ответил на вопрос о том, придерживается ли он мнения, высказанного в августе 2020 года о том, что если и назрела революция, то надо вершить всё сейчас:

«Как никогда — как никогда нам нужна революция. Двухпартийная система не работает. Она сломана. Она была неработоспособной в течение долгого времени. У нас много лжецов и обманщиков в руководстве страны. Мне всё равно, кто президент. Они все — кучка лжецов. Мы должны сжечь всё дотла, а народ должен взять власть в свои руки и вернуть эту страну. И точка!»

KILLSWITCH ENGAGE





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Dichlofos


26 июн 2021, 15:09		Ну и долбаёб, прости господи...


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