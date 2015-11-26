Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Наверху очень много лжецов»
В рамках беседы с Rocking With Jam Man вокалист KILLSWITCH ENGAGE Jesse Leach ответил на вопрос о том, придерживается ли он мнения, высказанного в августе 2020 года о том, что если и назрела революция, то надо вершить всё сейчас:
«Как никогда — как никогда нам нужна революция. Двухпартийная система не работает. Она сломана. Она была неработоспособной в течение долгого времени. У нас много лжецов и обманщиков в руководстве страны. Мне всё равно, кто президент. Они все — кучка лжецов. Мы должны сжечь всё дотла, а народ должен взять власть в свои руки и вернуть эту страну. И точка!»
Dichlofos
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