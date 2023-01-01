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*MEGADETH кинули автора обложки? 35
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 33
*Новое видео LIMP BIZKIT 29
*Не упусти кассету METALLICA! 18
*STEVEN TYLER официально назван ответчиком по делу о насилии 13
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Killswitch Engage

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11 фев 2023 : 		 Демо KILLSWITH ENGAGE готово

26 дек 2022 : 		 Барабанщик KILLSWITCH ENGAGE: «Здорово, что я встретил стольких людей!»

23 окт 2022 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE обещает убойный материал

4 июл 2022 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE — о новом альбоме

6 июн 2022 : 		 Фрагмент нового релиза KILLSWITCH ENGAGE

5 май 2022 : 		 Фрагмент нового релиза KILLSWITCH ENGAGE

6 апр 2022 : 		 Концертное видео KILLSWITCH ENGAGE

1 мар 2022 : 		 KILLSWITCH ENGAGE из тура

16 фев 2022 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE — о концертах в пандемию

15 фев 2022 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE заявил, что JAMES HETFIELD из METALLICA сформировал его как гитариста

1 фев 2022 : 		 HOWARD JONES выступил с KILLSWITCH ENGAGE

27 янв 2022 : 		 KILLSWITCH ENGAGE планируют работу над альбомом

18 янв 2022 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Нам нужно вести диалог, чтобы чему-то научиться друг у друга»

18 янв 2022 : 		 Кавер-версия KILLSWITCH ENGAGE от PAJUT

25 ноя 2021 : 		 Альбом KILLSWITCH ENGAGE получил платину

1 ноя 2021 : 		 Басист KILLSWITCH ENGAGE — о разогреве IRON MAIDEN

6 окт 2021 : 		 KILLSWITCH ENGAGE не начинали работу над альбомом

24 сен 2021 : 		 Новое видео KILLSWITCH ENGAGE

6 сен 2021 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE — о COVID-депрессии

17 июл 2021 : 		 KILLSWITCH ENGAGE планируют стрим

26 июн 2021 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Наверху очень много лжецов»

17 июн 2021 : 		 Бывший вокалист KILLSWITCH ENGAGE не ожидал такого успеха своей версии LYNYRD SKYNYRD

16 мар 2021 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «У одного из участников проблемы со здоровьем»

10 фев 2021 : 		 Басист KILLSWITCH ENGAGE — о виртуальных концертах

4 янв 2021 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE рассуждает о COVID-19

23 дек 2020 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Операция и терапия помогли спасти карьеру»
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Демо KILLSWITH ENGAGE готово



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Jesse Leach поделился следующим сообщением:

«Когда я записываю альбом, я настолько погружаюсь в него, что он может затянуть меня и держать в плену. У меня есть песни, чтобы продемонстрировать свои возможности, и я горжусь своей работой до сих пор! Новый альбом @killswitchengage почти готов, и его можно доработать и продумать. Затем мы переходим к повторному сочинению и определению идей и концепций, прежде чем приступить к записи. Конечно, процесс идёт медленно, но я очень доволен тем, что получилось на данный момент. Я благодарен за перерыв и благодарен за то, что вернусь к работе через несколько дней. Я счастлив, благословлён, и мне очень повезло, что я могу заниматься этим!»




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