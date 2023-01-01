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Демо KILLSWITH ENGAGE готово



Jesse Leach поделился следующим сообщением:



«Когда я записываю альбом, я настолько погружаюсь в него, что он может затянуть меня и держать в плену. У меня есть песни, чтобы продемонстрировать свои возможности, и я горжусь своей работой до сих пор! Новый альбом @killswitchengage почти готов, и его можно доработать и продумать. Затем мы переходим к повторному сочинению и определению идей и концепций, прежде чем приступить к записи. Конечно, процесс идёт медленно, но я очень доволен тем, что получилось на данный момент. Я благодарен за перерыв и благодарен за то, что вернусь к работе через несколько дней. Я счастлив, благословлён, и мне очень повезло, что я могу заниматься этим!»





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