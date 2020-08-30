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Killswitch Engage

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1 сен 2020 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Если и настал момент для революции, то сейчас!»

1 сен 2020 : 		 Юбилейная версия дебюта KILLSWITCH ENGAGE выйдет с демо

26 июл 2020 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Металл-сообщество слишком вяло отреагировало на убийство Джорджа Флойда»

30 июн 2020 : 		 KILLSWITCH ENGAGE отмечают юбилей

13 май 2020 : 		 Карантинное видео от KILLSWITCH ENGAGE

3 май 2020 : 		 KILLSWITCH ENGAGE выпустили компиляцию

14 апр 2020 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE выпустил песню своего проекта

17 мар 2020 : 		 HOWARD JONES присоединился на сцене к KILLSWITCH ENGAGE

31 авг 2019 : 		 Успехи в чартах KILLSWITCH ENGAGE

30 авг 2019 : 		 Видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

29 авг 2019 : 		 Видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

21 авг 2019 : 		 JESSE LEACH и HOWARD JONES в новом видео KILLSWITCH ENGAGE

5 авг 2019 : 		 Новое видео KILLSWITCH ENGAGE

17 июл 2019 : 		 Видео с текстом от KILLSWITCH ENGAGE

25 июн 2019 : 		 Новый альбом KILLSWITCH ENGAGE выйдет в августе

20 июн 2019 : 		 Новый сингл KILLSWITCH ENGAGE появится в конце июня

23 май 2019 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE не хочет отмечать юбилей "The End Of Heartache"

7 май 2019 : 		 KILLSWITCH ENGAGE завершили мастеринг нового альбома

22 апр 2019 : 		 Новый альбом KILLSWITCH ENGAGE выйдет осенью

19 фев 2019 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE пропустит тур

14 авг 2018 : 		 HOWARD JONES присоединился на сцене к KILLSWITCH ENGAGE

13 авг 2018 : 		 HOWARD JONES присоединился на сцене к KILLSWITCH ENGAGE

25 июн 2018 : 		 KILLSWITCH ENGAGE работают над 21 треком

5 июн 2018 : 		 KILLSWITCH ENGAGE на METAL BLADE RECORDS

1 июн 2018 : 		 KILLSWITCH ENGAGE нашли лейбл

1 май 2018 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE восстанавливается после операции
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Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Если и настал момент для революции, то сейчас!»



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Вокалист KILLSWITCH ENGAGE Jesse Leech разоблачил «обманчивое, коррумпированное и оппортунистическое правительство» за использование «дезинформации и пропагандистской тактики», чтобы удержать население «в состоянии паранойи и истерии», — детали пламенной речи музыканта можно найти ниже.

KILLSWITCH ENGAGE

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One of the single most centering and incredible feelings is musical performance. When the audience is right there with you giving you back every ounce of energy it is true communion. I am grateful to have experienced this with thousands of people around the world. What a privilege and an honor. I look forward to the day I am able to do this again. Until that time let us all stay strong and vigilant! Let us all take care of each other amidst a deceptive, corrupt and opportunistic government. Fear is the new currency by which we are all bought and sold by a ruling class that has little to no regard for its people. They benefit greatly from our fear and division as they slowly dismantle our economy. Something has got to give but it’s in our hands “we the people.” So far we have just allowed our division, fear and bitterness to keep us under their thumb of disinformation and propaganda tactics. The truth is disguised and we swallow their lies like poison disguised as medicine. We simply await our deliverance from a bloated and apathetic capitalist behemoth. The real agenda and real issues are so far buried we can’t see the writing on the wall. As we die the causes are manipulated and numbers are inflated to keep us in a state of paranoia and hysteria. We are living in an age where our own people have become such bootlickers and lapdogs that they can’t see their subservient ways are the reason why we can’t muster up enough unity to push back! Instead of fear we need to gather our righteous anger and use it to organize and demand accountability and factual answers. They use our deaths as a platform and a number on a chart to continue to push their agendas. We are nothing but numbers in their eyes. They use any means necessary to manipulate and control us. We must wake up before it is too late and this Orwellian totalitarian state is solidified. If there ever was time for a revolution that time is now! Alas we are all so sedated, divided and force fed by false and ever manipulated information passed off as “science” that previous and powerful unity is a distant hope. What a surreal and complicated shit show we are all living in. I won’t submit ✊🏻 📷@damianjohnphoto

Публикация от J E S S E L E A C H (@jesse_d_leach)




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

sibterminator


1 сен 2020, 18:49		42 годика, а до сих пор детство в опе играет.


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