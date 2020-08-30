Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Если и настал момент для революции, то сейчас!»
Вокалист KILLSWITCH ENGAGE Jesse Leech разоблачил «обманчивое, коррумпированное и оппортунистическое правительство» за использование «дезинформации и пропагандистской тактики», чтобы удержать население «в состоянии паранойи и истерии», — детали пламенной речи музыканта можно найти ниже.
sibterminator
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).