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Killswitch Engage

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22 апр 2019 : 		 Новый альбом KILLSWITCH ENGAGE выйдет осенью

19 фев 2019 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE пропустит тур

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13 авг 2018 : 		 HOWARD JONES присоединился на сцене к KILLSWITCH ENGAGE

25 июн 2018 : 		 KILLSWITCH ENGAGE работают над 21 треком

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1 июн 2018 : 		 KILLSWITCH ENGAGE нашли лейбл

1 май 2018 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE восстанавливается после операции

15 апр 2018 : 		 HOWARD JONES спел с KILLSWITCH ENGAGE

24 мар 2018 : 		 Кавер-версия KILLSWITCH ENGAGE от SINS IN VAIN

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18 апр 2017 : 		 KILLSWITCH ENGAGE выпускают пиво

13 апр 2017 : 		 KILLSWITCH ENGAGE выступят в виртуальной реальности

31 мар 2017 : 		 Видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

21 мар 2017 : 		 Бывший вокалист KILLSWITCH ENGAGE сотрудничает с бывшим гитаристом SOILWORK

17 мар 2017 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE основал новый проект

14 мар 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

6 дек 2016 : 		 Фрагмент нового документального фильма KILLSWITCH ENGAGE

21 ноя 2016 : 		 Новое видео KILLSWITCH ENGAGE

27 окт 2016 : 		 Новый релиз KILLSWITCH ENGAGE выйдет в ноябре

26 авг 2016 : 		 Колыбельные от KILLSWITCH ENGAGE

16 июн 2016 : 		 Музыканты KILLSWITCH ENGAGE бросают топоры

6 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления KILLSWITCH ENGAGE
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Новый альбом KILLSWITCH ENGAGE выйдет осенью



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Американская группа KILLSWITCH ENGAGE осенью выпустит на Metal Blade Records в США и на Sony Music Entertainment в остальной части мира свой новый альбом. В работе над одной из песен для диска примет участие бывший вокалист группы, Howard Jones.



KILLSWITCH ENGAGE To Release New Album In The Fall

View this post on Instagram Now you know ?? . . . . . #KillswitchEngage #MetalBlade A post shared by KILLSWITCH ENGAGE (@killswitchengage) on Apr 19, 2019 at 12:01pm PDT



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Dem-On


22 апр 2019, 10:55		эти инвалиды до сих пор мучают инструменты?

Alex_Izverg


22 апр 2019, 11:12		Всегда были интересны ход мыслей и логика людей, делающих подобные умозаключения, как оратор выше


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