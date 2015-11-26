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Вокалист KILLSWITCH ENGAGE рассуждает о COVID-19



Вокалист KILLSWITCH ENGAGE Jesse Leach опубликовал восьмиминутный ролик, в котором делится своими мыслями по разным вопросам, в частности, о реакции правительства на пандемию COVID-19? — полное видео доступно ниже.













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