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*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 38
*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 22
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN 16
*Новое видео SCORPIONS 14
*BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ... 13
*Новое видео ANNIHILATOR 12
*Новая песня SCORPIONS 12
*Новое видео BLOODYWOOD 12
*Лидер GHOST назвал себя диктатором 11
*Вокалист DISTURBED: «Враждебность к Израилю растёт год от го... 11
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*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 38
*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 22
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN 16
*Новое видео SCORPIONS 14
*BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ... 13
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Killswitch Engage

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1 мар 2022 : 		 KILLSWITCH ENGAGE из тура

16 фев 2022 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE — о концертах в пандемию

15 фев 2022 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE заявил, что JAMES HETFIELD из METALLICA сформировал его как гитариста

1 фев 2022 : 		 HOWARD JONES выступил с KILLSWITCH ENGAGE

27 янв 2022 : 		 KILLSWITCH ENGAGE планируют работу над альбомом

18 янв 2022 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Нам нужно вести диалог, чтобы чему-то научиться друг у друга»

18 янв 2022 : 		 Кавер-версия KILLSWITCH ENGAGE от PAJUT

25 ноя 2021 : 		 Альбом KILLSWITCH ENGAGE получил платину

1 ноя 2021 : 		 Басист KILLSWITCH ENGAGE — о разогреве IRON MAIDEN

6 окт 2021 : 		 KILLSWITCH ENGAGE не начинали работу над альбомом

24 сен 2021 : 		 Новое видео KILLSWITCH ENGAGE

6 сен 2021 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE — о COVID-депрессии

17 июл 2021 : 		 KILLSWITCH ENGAGE планируют стрим

26 июн 2021 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Наверху очень много лжецов»

17 июн 2021 : 		 Бывший вокалист KILLSWITCH ENGAGE не ожидал такого успеха своей версии LYNYRD SKYNYRD

16 мар 2021 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «У одного из участников проблемы со здоровьем»

10 фев 2021 : 		 Басист KILLSWITCH ENGAGE — о виртуальных концертах

4 янв 2021 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE рассуждает о COVID-19

23 дек 2020 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Операция и терапия помогли спасти карьеру»

6 окт 2020 : 		 Синглы KILLSWITCH ENGAGE получили награду

1 сен 2020 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Если и настал момент для революции, то сейчас!»

1 сен 2020 : 		 Юбилейная версия дебюта KILLSWITCH ENGAGE выйдет с демо

26 июл 2020 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Металл-сообщество слишком вяло отреагировало на убийство Джорджа Флойда»

30 июн 2020 : 		 KILLSWITCH ENGAGE отмечают юбилей

13 май 2020 : 		 Карантинное видео от KILLSWITCH ENGAGE

3 май 2020 : 		 KILLSWITCH ENGAGE выпустили компиляцию
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KILLSWITCH ENGAGE из тура



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Вокалист KILLSWITCH ENGAGE Jesse Leach опубликовал несколько роликов, рассказывающих о том, как проходит тур коллектива.

KILLSWITCH ENGAGE's JESSE LEACH Shares Two New 'Atonement' 2022 Tour Video Blogs














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