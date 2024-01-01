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*Новый альбом BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания 18
*LENNY WOLF считает, что KINGDOM COME не были похожи на LED Z... 17
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Killswitch Engage

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Гитарист KILLSWITCH ENGAGE: «У нас слишком много песен!»



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Joel Stroetzel в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как идет работа над новым альбомом:

«За последние пару недель мы завершили все последние работы по трекингу. Так что гитары готовы, вокал тоже. Все готово. Так что в данный момент Adam [Dutkiewicz, гитарист и продюсер KILLSWITCH ENGAGE] занимается тем, что собирает все воедино. Если нужно будет что-то отредактировать, он это сделает. А потом мы подумаем, хочет ли он сам все свести, или мы отправим это на прослушивание. Мы еще не решили. Но пока все звучит хорошо, я так думаю — ну мы все так думаем. Мы все рассчитываем, что все хорошо».

Он также добавил, что он и его коллеги по группе KILLSWITCH ENGAGE записали "слишком много" песен для нового LP.

«[Это] хорошая проблема, которую нужно решить. В этом и будет сложность, ведь когда все песни будут сведены, нам придется решить, что войдет в альбом, а что мы можем сохранить, или использовать в качестве B-сайдов, или особенных материалов. Мы это решим. По крайней мере, запись уже закончена. Для нас это главное».




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