Фраза, имя группы
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все новости группы
Killswitch Engage
США
Metal Core
http://www.killswitchengage.com
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19 фев 2019
:
Гитарист KILLSWITCH ENGAGE пропустит тур
14 авг 2018
:
HOWARD JONES присоединился на сцене к KILLSWITCH ENGAGE
13 авг 2018
:
HOWARD JONES присоединился на сцене к KILLSWITCH ENGAGE
25 июн 2018
:
KILLSWITCH ENGAGE работают над 21 треком
5 июн 2018
:
KILLSWITCH ENGAGE на METAL BLADE RECORDS
1 июн 2018
:
KILLSWITCH ENGAGE нашли лейбл
1 май 2018
:
Вокалист KILLSWITCH ENGAGE восстанавливается после операции
15 апр 2018
:
HOWARD JONES спел с KILLSWITCH ENGAGE
24 мар 2018
:
Кавер-версия KILLSWITCH ENGAGE от SINS IN VAIN
6 фев 2018
:
KILLSWITCH ENGAGE надеются завершить запись летом
29 янв 2018
:
Вокалист ANTHRAX исполнил DIO с KILLSWITCH ENGAGE
31 авг 2017
:
KILLSWITCH ENGAGE работают над новым материалом
24 апр 2017
:
Фронтмен ANTHRAX исполнил хит DIO вместе с KILLSWITCH ENGAGE
18 апр 2017
:
KILLSWITCH ENGAGE выпускают пиво
13 апр 2017
:
KILLSWITCH ENGAGE выступят в виртуальной реальности
31 мар 2017
:
Видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE
21 мар 2017
:
Бывший вокалист KILLSWITCH ENGAGE сотрудничает с бывшим гитаристом SOILWORK
17 мар 2017
:
Вокалист KILLSWITCH ENGAGE основал новый проект
14 мар 2017
:
Профессиональное видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE
6 дек 2016
:
Фрагмент нового документального фильма KILLSWITCH ENGAGE
21 ноя 2016
:
Новое видео KILLSWITCH ENGAGE
27 окт 2016
:
Новый релиз KILLSWITCH ENGAGE выйдет в ноябре
26 авг 2016
:
Колыбельные от KILLSWITCH ENGAGE
16 июн 2016
:
Музыканты KILLSWITCH ENGAGE бросают топоры
6 июн 2016
:
Профессиональное видео полного выступления KILLSWITCH ENGAGE
19 май 2016
:
KILLSWITCH ENGAGE, TRIVIUM и KVELERTAK померялись силами
15 апр 2016
:
KILLSWITCH ENGAGE выпустят винил с нереализованной песней
21 мар 2016
:
Успехи в чарте KILLSWITCH ENGAGE
17 мар 2016
:
Видео о выступлениях KILLSWITCH ENGAGE
10 мар 2016
:
Новая песня KILLSWITCH ENGAGE
9 мар 2016
:
Новая песня KILLSWITCH ENGAGE
8 мар 2016
:
Новая песня KILLSWITCH ENGAGE
7 мар 2016
:
Новая песня KILLSWITCH ENGAGE
20 фев 2016
:
Новое видео KILLSWITCH ENGAGE
30 янв 2016
:
Новое видео KILLSWITCH ENGAGE
26 янв 2016
:
Трек-лист нового альбома KILLSWITCH ENGAGE
19 янв 2016
:
Обложка нового альбома KILLSWITCH ENGAGE
30 дек 2015
:
Видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE
17 дек 2015
:
Название нового альбома KILLSWITCH ENGAGE
10 дек 2015
:
Новое видео KILLSWITCH ENGAGE
6 ноя 2015
:
Новый альбом KILLSWITCH ENGAGE выйдет в марте
8 окт 2015
:
KILLSWITCH ENGAGE завершили запись вокала
2 окт 2015
:
Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Создать новый альбом было одной из самых сложных задач»
23 сен 2015
:
KILLSWITCH ENGAGE о новом альбоме
13 авг 2015
:
Гитарист KILLSWITCH ENGAGE вернулся к CAPARISON GUITARS
8 авг 2015
:
Вокалист KILLSWITCH ENGAGE о фиговых аспектах тура
29 июл 2015
:
KILLSWITCH ENGAGE исполнили новую песню
21 июл 2015
:
KILLSWITCH ENGAGE исполнили новую песню
10 июл 2015
:
Вокалист KILLSWITCH ENGAGE завершил запись пяти песен
1 апр 2015
:
Фрагмент нового DVD KILLSWITCH ENGAGE
31 мар 2015
:
KILLSWITCH ENGAGE завершили демо-запись материала для будущего альбома
25 мар 2015
:
KILLSWITCH ENGAGE планируют выпуск DVD
26 фев 2015
:
Фрагмент нового трека KILLSWITCH ENGAGE
17 янв 2015
:
Вокалист KILLSWITCH ENGAGE надеется, что новый альбом группы выйдет летом
15 янв 2015
:
Вокалист KILLSWITCH ENGAGE об участии в саундтреке "Игры Престолов"
30 дек 2014
:
JESSE LEACH: "Многие люди считают, что я невероятно обогатился, вернувшись в KILLSWITCH ENGAGE"
17 дек 2014
:
KILLSWITCH ENGAGE записали новую песню
31 окт 2014
:
Вокалист KILLSWITCH ENGAGE о кавер-версии MAZZY STAR: «Если она кого-то бесит, это прекрасно»
15 окт 2014
:
KILLSWITCH ENGAGE начали работать над демо
25 сен 2014
:
KILLSWITCH ENGAGE начали работу над новым материалом
21 июл 2014
:
Гитарист KILLSWITCH ENGAGE пропустит ряд концертов
13 фев 2014
:
Вокалист KILLSWITCH ENGAGE о депрессии
12 фев 2014
:
Один человек скончался из-за передозировки после концерта KILLSWITCH ENGAGE
2 фев 2014
:
Видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE
10 дек 2013
:
KILLSWITCH ENGAGE о номинации на Грэмми
3 дек 2013
:
25 вопросов музыкантам KILLSWITCH ENGAGE
21 окт 2013
:
Новое видео KILLSWITCH ENGAGE
13 окт 2013
:
Видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE
2 авг 2013
:
Видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE
26 июл 2013
:
Видео с текстом от KILLSWITCH ENGAGE
10 июн 2013
:
Видео полного концерта KILLSWITCH ENGAGE
30 май 2013
:
KILLSWITCH ENGAGE сделали пожертвования
7 май 2013
:
Бывший вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Я был в коме три дня»
8 апр 2013
:
Гитарист KILLSWITCH ENGAGE рассказал о проекте с вокалистом CANNIBAL CORPSE
26 мар 2013
:
Новый альбом KILLSWITCH ENGAGE доступен для прослушивания
19 мар 2013
:
Новая песня KILLSWITCH ENGAGE
9 мар 2013
:
Бывший вокалист KILLSWITCH ENGAGE вместе с участниками ALL SHALL PERISH, DEVOLVED в новом проекте
28 фев 2013
:
Новое видео KILLSWITCH ENGAGE
6 фев 2013
:
Видео с текстом от KILLSWITCH ENGAGE
31 янв 2013
:
Новая песня KILLSWITCH ENGAGE
8 янв 2013
:
Детали нового альбома KILLSWITCH ENGAGE
28 дек 2012
:
Видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE
26 дек 2012
:
Басист KILLSWITCH ENGAGE о новом альбоме
17 дек 2012
:
Новый альбом KILLSWITCH ENGAGE выйдет в апреле
19 ноя 2012
:
Гитарист KILLSWITCH ENGAGE говорит, что «утёкшая в сеть» песня не дает представления об альбоме
15 ноя 2012
:
ANDY SNEAP будет сводить новый альбом KILLSWITCH ENGAGE
10 ноя 2012
:
JESSE LEACH завершил запись вокала для нового альбома KILLSWITCH ENGAGE
20 авг 2012
:
Басист KILLSWITCH ENGAGE: «Наш вокалист не уходил»
16 авг 2012
:
Гитарист KILLSWITCH ENGAGE сказал, что утечка новой песни произошла из-за «идиота» с лейбла
23 июл 2012
:
KILLSWITCH ENGAGE исполнили новый трек
17 июл 2012
:
Вокалист KILLSWITCH ENGAGE о новом диске
6 июл 2012
:
Гитарист KILLSWITCH ENGAGE о вокалисте LAMB OF GOD
24 июн 2012
:
Новая песня KILLSWITCH ENGAGE
3 июн 2012
:
Видео полного концерта KILLSWITCH ENGAGE с Rock Am Ring
2 июн 2012
:
Видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE
24 апр 2012
:
KILLSWITCH ENGAGE отыграли первое шоу с вернувшимся JESSE LEACH'ом
7 фев 2012
:
JESSE LEACH вновь в KILLSWITCH ENGAGE
31 янв 2012
:
JESSE LEACH станет вокалистом KILLSWITCH ENGAGE?
8 янв 2012
:
Бывший вокалист KILLSWITCH ENGAGE о своем уходе
5 янв 2012
:
KILLSWITCH ENGAGE расстались с вокалистом
2 дек 2011
:
У KILLSWITCH ENGAGE готово восемь песен
28 авг 2011
:
KILLSWITCH ENGAGE начали работу над альбомом
26 май 2010
:
Новое видео KILLSWITCH ENGAGE
25 май 2010
:
KILLSWITCH ENGAGE отдали дань уважения DIO на концерте
15 мар 2010
:
Гитарист KILLSWITCH ENGAGE заявил, что хотел бы продюсировать следующий альбом METALLICA
1 мар 2010
:
Новая песня KILLSWITCH ENGAGE
11 фев 2010
:
Вокалист KILLSWITCH ENGAGE вынужден пропустить тур
23 июн 2009
:
Новый альбом KILLSWITCH ENGAGE целиком выложен на MySpace
8 июн 2009
:
Новое видео KILLSWITCH ENGAGE в сети
23 май 2009
:
Опубликован трек-лист нового альбома KILLSWITCH ENGAGE
16 апр 2009
:
Информация о новом альбоме KILLSWITCH ENGAGE
7 сен 2008
:
KILLSWITCH ENGAGE засядут в студию в октябре
9 авг 2007
:
KILLSWITCH ENGAGE: гитарист покинул группу
1 авг 2007
:
KILLSWITCH ENGAGE : специальное издание альбома 'As Daylight Dies'
24 фев 2007
:
KILLSWITCH ENGAGE в марте приступят к съемкам видео
7 ноя 2006
:
Видео KILLSWITCH ENGAGE "My Curse" в сети
18 окт 2006
:
Новый трек KILLSWITCH ENGAGE в сети
28 авг 2006
:
Название и дата выхода нового альбома KILLSWITCH ENGAGE
15 окт 2005
:
KILLSWITCH ENGAGE обнародовали треклист нового DVD
16 июл 2002
:
Killwitch Engage – новый вокалист.
сегодня
Гитарист
KILLSWITCH ENGAGE
пропустит тур
Гитарист KILLSWITCH ENGAGE Joel Stroetzel покинул европейский тур по семейным обстоятельствам. Стейдж-менеджер группы, Josh Mihlek, заменил его на двух последних шоу в Вене и Праге.
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).