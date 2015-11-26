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Killswitch Engage

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19 фев 2019 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE пропустит тур

14 авг 2018 : 		 HOWARD JONES присоединился на сцене к KILLSWITCH ENGAGE

13 авг 2018 : 		 HOWARD JONES присоединился на сцене к KILLSWITCH ENGAGE

25 июн 2018 : 		 KILLSWITCH ENGAGE работают над 21 треком

5 июн 2018 : 		 KILLSWITCH ENGAGE на METAL BLADE RECORDS

1 июн 2018 : 		 KILLSWITCH ENGAGE нашли лейбл

1 май 2018 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE восстанавливается после операции

15 апр 2018 : 		 HOWARD JONES спел с KILLSWITCH ENGAGE

24 мар 2018 : 		 Кавер-версия KILLSWITCH ENGAGE от SINS IN VAIN

6 фев 2018 : 		 KILLSWITCH ENGAGE надеются завершить запись летом

29 янв 2018 : 		 Вокалист ANTHRAX исполнил DIO с KILLSWITCH ENGAGE

31 авг 2017 : 		 KILLSWITCH ENGAGE работают над новым материалом

24 апр 2017 : 		 Фронтмен ANTHRAX исполнил хит DIO вместе с KILLSWITCH ENGAGE

18 апр 2017 : 		 KILLSWITCH ENGAGE выпускают пиво

13 апр 2017 : 		 KILLSWITCH ENGAGE выступят в виртуальной реальности

31 мар 2017 : 		 Видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

21 мар 2017 : 		 Бывший вокалист KILLSWITCH ENGAGE сотрудничает с бывшим гитаристом SOILWORK

17 мар 2017 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE основал новый проект

14 мар 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

6 дек 2016 : 		 Фрагмент нового документального фильма KILLSWITCH ENGAGE

21 ноя 2016 : 		 Новое видео KILLSWITCH ENGAGE

27 окт 2016 : 		 Новый релиз KILLSWITCH ENGAGE выйдет в ноябре

26 авг 2016 : 		 Колыбельные от KILLSWITCH ENGAGE

16 июн 2016 : 		 Музыканты KILLSWITCH ENGAGE бросают топоры

6 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления KILLSWITCH ENGAGE

19 май 2016 : 		 KILLSWITCH ENGAGE, TRIVIUM и KVELERTAK померялись силами
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Гитарист KILLSWITCH ENGAGE пропустит тур



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Гитарист KILLSWITCH ENGAGE Joel Stroetzel покинул европейский тур по семейным обстоятельствам. Стейдж-менеджер группы, Josh Mihlek, заменил его на двух последних шоу в Вене и Праге.



KILLSWITCH ENGAGE Guitarist JOEL STROETZEL Leaves Tour Due To








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