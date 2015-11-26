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Гитарист KILLSWITCH ENGAGE пропустит тур



Гитарист KILLSWITCH ENGAGE Joel Stroetzel покинул европейский тур по семейным обстоятельствам. Стейдж-менеджер группы, Josh Mihlek, заменил его на двух последних шоу в Вене и Праге.























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