16 янв 2024



Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Новый альбом для меня самый сложный»



Jesse Leach признался, что новый альбом KILLSWITCH ENGAGE "дался ему сложнее всего":



«Я скажу следующее. Новый альбом @killswitchengage, над которым мы работаем, очень сильно потрепал меня за последний год. Это, безусловно, самый сложный альбом, над которым я когда-либо работал по разным причинам. Но сейчас, когда я вижу далекий свет в конце этого длинного туннеля. Я могу с уверенностью сказать, что это был столь необходимый опыт роста.



Когда я говорю это, я имею в виду личностный, лирический и вокальный рост. Я смог принять любую критику от своих парней и отделить ее от себя, чтобы пройти через все и подняться на новый уровень.



Это была работа в процессе, поскольку все, что я пишу, всегда глубоко личное и по большей части непростое. Всегда трудно расставаться со своей работой. Я очень рад, что научился отделять свои эмоции от творчества. Это раскрепощает! Я также смог расширить границы техники микширования голоса и оттенков звучания (я все еще работаю над этим как постоянный студент в области голоса через @zenofscreaming).



Наконец, в лирическом плане я создал в некоторых песнях ощущение истории, что, на мой взгляд, делает материал более интересным. Как всегда, огромную помощь оказал Adam [Dutkiewicz, гитарист и продюсер KILLSWITCH ENGAGE], который был отличным продюсером и хорошим другом на протяжении всей работы. Он отговаривал меня от ошибок и смешил, когда это было необходимо. Невозможно переоценить, насколько он важен (даже когда меня порой бросает из стороны в сторону). Он всегда видит общую картину и подталкивает меня к пределу моих возможностей, к лучшему или худшему. Однако результат всегда оказывается гораздо лучше, чем я себе представлял».





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