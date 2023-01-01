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*Новое видео DOKKEN 35
*GEEZER BUTLER: «Не ем мясо после восьми» 31
*Боруссия грохнула IRON MAIDEN 27
*Продюсер METALLICA: «Kirk прислал мне 700 риффов!» 24
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS почти зарезали, но пока почти 18
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Killswitch Engage

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|||| 14 авг 2023

Барабанщик KILLSWITCH ENGAGE надеется на скорую запись



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Justin Foley в интервью Forever Loud рассказал о статусе работ над новым альбомом группы:

«Да, мы все еще работаем над альбомом. Надеюсь, что скоро мы начнем работу по записи этого альбома. Мы стараемся сделать как можно больше предварительной работы, чтобы, когда мы доберемся до других дел, все было как можно легче. Так что, да, надеюсь, это будет сделано достаточно скоро. И тогда, когда мы вернемся сюда [в Великобританию], у нас будет новый материал для выступления»




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