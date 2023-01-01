14 авг 2023



Барабанщик KILLSWITCH ENGAGE надеется на скорую запись



Justin Foley в интервью Forever Loud рассказал о статусе работ над новым альбомом группы:



«Да, мы все еще работаем над альбомом. Надеюсь, что скоро мы начнем работу по записи этого альбома. Мы стараемся сделать как можно больше предварительной работы, чтобы, когда мы доберемся до других дел, все было как можно легче. Так что, да, надеюсь, это будет сделано достаточно скоро. И тогда, когда мы вернемся сюда [в Великобританию], у нас будет новый материал для выступления»







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