Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «У одного из участников проблемы со здоровьем»
В рамках недавнего интервью с The Void With Christina вокалист KILLSWITCH ENGAGE Jesse Leach ответил на вопрос о том, работает ли группа над каким-нибудь новым материалом:
«Нет. И для этого есть несколько причин. Насчёт одной не буду особо распространяться, потому что она связана с проблемами со здоровьем у одного из участников, ситуация была щекотливая, но сейчас уже стало лучше. Мы не сочиняем, есть ряд причин для этого. Одна из них в том, что все прошли через проблемы в прошлом году в ментальном и физическом плане. Так что творчество где-то на задворках.
Недавно мы общались через Zoom, обсуждали вариант концерта. Есть несколько идей и в плане визуала, и в плане того, что играть. Так что в будущем, может, что-то и будет. Ещё одна причина, что мы ничего особенного не сочиняли, состоит в том, что мы с Adam'ом работаем над TIMES OF GRACE. Так что сначала они, а уже потом...»
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