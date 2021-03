сегодня



Вокалист KILLSWITCH ENGAGE : «У одного из участников проблемы со здоровьем»



В рамках недавнего интервью с The Void With Christina вокалист KILLSWITCH ENGAGE Jesse Leach ответил на вопрос о том, работает ли группа над каким-нибудь новым материалом:



«Нет. И для этого есть несколько причин. Насчёт одной не буду особо распространяться, потому что она связана с проблемами со здоровьем у одного из участников, ситуация была щекотливая, но сейчас уже стало лучше. Мы не сочиняем, есть ряд причин для этого. Одна из них в том, что все прошли через проблемы в прошлом году в ментальном и физическом плане. Так что творчество где-то на задворках.



Недавно мы общались через Zoom, обсуждали вариант концерта. Есть несколько идей и в плане визуала, и в плане того, что играть. Так что в будущем, может, что-то и будет. Ещё одна причина, что мы ничего особенного не сочиняли, состоит в том, что мы с Adam'ом работаем над TIMES OF GRACE. Так что сначала они, а уже потом...»













