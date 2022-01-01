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Вокалист KILLSWITCH ENGAGE обещает убойный материал



У вокалиста KILLSWITCH ENGAGE Jesse Leach'a спросили, какие планы коллектива на ближайшие месяцы, на что он ответил:



«Мы заканчиваем турне с LAMB OF GOD, возвращаемся домой и продолжаем работу над новой пластинкой. Пластинка — это единственное, о чём я могу думать сейчас. Мне предстоит много работы, и я в предвкушении. Пока что получается просто убийственный альбом».







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