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KILLSWITCH ENGAGE завершили мастеринг нового альбома



Металлисты из Массачусетса KILLSWITCH ENGAGE завершили работу над своим новым альбомом, который должен выйти осенью. Продолжение "Incarnate" 2016 года будет доступно на лейбле Metal Blade в США и Sony Music Entertainment в остальном мире. На одной из песен альбома можно будет услышать голос бывшего вокалиста коллектива, Howard'a Jones'a.



В беседе с Rockwell'ом Anderson'ом на фестивале Welcome To Rockville в эти выходные в Джексонвилле, штат Флорида, басист KILLSWITCH ENGAGE Mike D'Antonio: «Наконец-то мы закончили запись, мы закончили мастеринг нового альбома. Так что он должен выйти осенью».















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