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Killswitch Engage

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Гитарист KILLSWITCH ENGAGE — о COVID-депрессии



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Adam Dutkiewicz в рамках недавнего интервью признался в COVID-депрессии:

«Всё началось с того, что я подумал, что это будет хорошо для моего душевного состояния. Я помню, как мы провели телефонную конференцию с руководством [в начале пандемии], и я такой: "Да! У нас перерыв! Наконец-то мы получили передышку! COVID навсегда! [Смеётся]. Я сказал: "Это будет здорово. Мы отдохнём, позаботимся о себе, а когда вернёмся, то будем в ещё более позитивном настроении. И мы будем гастролировать без остановки, когда вернёмся к работе". А потом, я полагаю, когда пришло осознание того, что "COVID никуда не денется", я подумал: "О нет. О нет. А потом одиночество. Моя девушка работает по 12 часов в день, так что я никогда её не вижу. Так что одиночество начало пожирать меня заживо. Снова травмы — я снова сильно повредил спину. Ходил в больницу — всё это дерьмо. Чёрт, я катился по нисходящей.

Наверное, я так и не осознал, насколько я зависим от человеческого общения. Я так перегорел на гастролях, потому что ты всегда рядом с другими людьми, так что мне всегда казалось, что я предпочитаю быть в одиночестве. А потом, когда я так долго был один, совершенно один, я просто сошёл с ума».

Далее Dutkiewicz сказал, что пандемия коронавируса и ограничения оказали на него более серьёзное влияние, чем он мог предположить:

«Это был, без сомнения, худший год в моей жизни — на сто процентов. Я никогда раньше не бывал в таком мрачном состоянии. Я рад, что наконец-то выбрался из него, и катализатором этого послужило обещание того, что всё будет хорошо. Возможность видеть людей, вакцинация и возможность выходить на улицу, и то, что всё снова открывается, и все показатели [коронавируса] снижаются. Сейчас там, где я живу, жизнь практически вернулась в нормальное русло. И это просто удивительно — снова видеть людей. Я так боялся ехать домой и встретиться со своей семьёй из-за бабушки — у неё не всё было хорошо, и я не хочу быть причиной того, что кто-то в моей семье заболеет, а потом передаст ей что-то. Просто так приятно, что ко мне вернулось чувство нормальности, и я думаю, что это мне очень помогло».

По словам самого Adam'a, в его жизнь пандемия не принесла ничего положительного:

«Это просто полный п###ц. Единственное, что я действительно вынес из этого, это то, что я никогда не хочу снова переживать что-то подобное. И в этом есть кое-что "забавное" — я знаю, что Jesse постоянно говорит о депрессии и тревоге, которые есть в моей семье. Каждый из моих братьев и сестёр с чем-то сталкивался. И они либо принимают какие-то лекарства, либо занимаются какой-то безумной медитацией, чтобы держать свои мысли в узде. До последнего года я никогда по-настоящему не осознавал глубину этой проблемы и того, насколько она может быть контролируемой. Я всегда полагал, что "просто выпью грёбаного пива и поболтаю с хорошим другом, и это поможет все исправить". И после того, через что я прошёл в прошлом году, я понял, что теперь ничто не поможет — ничто не поможет. Это самое безнадёжное чувство, которое только может быть. Это по-настоящему чертовски страшно. И теперь я точно знаю, что значит быть в депрессии».

KILLSWITCH ENGAGE





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КомментарииСкрыть/показать 4 )

hansi_hrb


6 сен 2021, 09:45		еще сопли по тарелке размажь и посыпь голову пеплом

freeze2


6 сен 2021, 10:37		Ему надо со Скабией коллаб по нытью замутить, ныть вместе как им скушнааааа

YNWA


6 сен 2021, 10:55		Скабия хоть в Италии ноет, там реально какой-то жесткач был. А в Америке достаточно было уехать куда-нибудь во Флориду, чтобы не ныть. Там вообще даже на стадионы пускали народ в разгар всей этой еботы.

hansi_hrb


6 сен 2021, 11:13		у нас многие ноют что не было вообще общения, но почему то забывают о том, что можно созваниваться по сайпу зуму или еще чем то. Можно было встречаться в парке, да было бы желание. Варианты при желании можно всегда найти. А можно сидеть и страдать как чмо.


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