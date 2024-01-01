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Вокалист KILLSWITCH ENGAGE закончил написание текстов



JESSE LEACH сообщил, что завершил работу над текстами для нового альбома KILLSWITCH ENGAGE:



«Я писал лирику в течение последних полутора лет! По состоянию на 20-е число все тексты были окончательно доработаны и завершены.



В ближайшие недели мне предстоит еще кое-что доработать в вокальном плане, прежде чем я смогу сказать, что работа над альбомом завершена.



Это был самый сложный и самый полезный процесс в моей карьере. Я очень вырос как автор и как человек во время работы над этим альбомом.



Все люди разные, когда речь заходит об их творчестве или искусстве.

Иногда это кажется легким, а иногда — подавляющим и разочаровывающим.



Если я чему-то и научился, так это тому, что упорство, дисциплина и страсть идут рука об руку со смирением и переходным периодом. Я научился расставаться с идеей даже после того, как потратил на нее несколько недель. Работаешь день за днем, отбивая дробь, перестраивая структуру, теряя сон от того, что мелодии преследуют тебя по ночам. Потом, наконец, принимаешь, что она не подходит. И тогда вы позволяете ее уничтожить или отложить в сторону. Или... Когда мне приходила в голову идея, приходилось останавливаться на обочине, чтобы записать строчку и промурлыкать ее в телефон. Потом я возвращался домой, чтобы написать и записать демо, записать трек в течение 3 часов.



Я испытываю чувство удовлетворения и облегчения. Я чувствую усталость и восторг. Мне не терпится закончить работу над треком после круиза @shiprocked. А до тех пор я буду как можно больше работать над оставшимися "рукописными лирическими заказами".



Еще раз спасибо всем за терпение!»





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