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*DON DOKKEN: «Сейчас нельзя хвалить буфера» 132
*Йе в BURZUM 44
*MICHAEL SCHENKER о том, почему он отклонил предложение OZZY ... 28
*WINTERSUN закончили Time II 25
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Killswitch Engage

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25 янв 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

24 янв 2024 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE закончил написание текстов

16 янв 2024 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Новый альбом для меня самый сложный»

14 янв 2024 : 		 HOWARD JONES записал вокал для проекта с гитаристом KILLSWITCH ENGAGE

7 дек 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

14 окт 2023 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE: «Альбом будет во второй половине 2024»

13 сен 2023 : 		 Тексты для KILLSWITCH ENGAGE будут писать все

28 авг 2023 : 		 KILLSWITCH ENGAGE поймали лося

25 авг 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

24 авг 2023 : 		 KILLSWITCH ENGAGE готовы к записи

23 авг 2023 : 		 Как собрались бывшие из KILLSWITCH ENGAGE

16 авг 2023 : 		 У KILLSWITCH ENGAGE есть 14–15 демо

15 авг 2023 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE о том, зачем проходил прослушивание

14 авг 2023 : 		 Барабанщик KILLSWITCH ENGAGE надеется на скорую запись

19 июл 2023 : 		 У KILLSWITCH ENGAGE есть несколько новых песен

2 июл 2023 : 		 Почему так долго нет альбома KILLSWITCH ENGAGE?

20 июн 2023 : 		 Будут ли KILLSWITCH ENGAGE отмечать юбилей "The End Of Heartache"

13 июн 2023 : 		 JOEY BELLADONNA и HOWARD JONES присоединились на сцене к KILLSWITCH ENGAGE

10 май 2023 : 		 Участники KILLSWITCH ENGAGE вновь мутят вместе

23 фев 2023 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE работает с бывшим

11 фев 2023 : 		 Демо KILLSWITH ENGAGE готово

26 дек 2022 : 		 Барабанщик KILLSWITCH ENGAGE: «Здорово, что я встретил стольких людей!»

23 окт 2022 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE обещает убойный материал

4 июл 2022 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE — о новом альбоме

6 июн 2022 : 		 Фрагмент нового релиза KILLSWITCH ENGAGE

5 май 2022 : 		 Фрагмент нового релиза KILLSWITCH ENGAGE
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Вокалист KILLSWITCH ENGAGE закончил написание текстов



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JESSE LEACH сообщил, что завершил работу над текстами для нового альбома KILLSWITCH ENGAGE:

«Я писал лирику в течение последних полутора лет! По состоянию на 20-е число все тексты были окончательно доработаны и завершены.

В ближайшие недели мне предстоит еще кое-что доработать в вокальном плане, прежде чем я смогу сказать, что работа над альбомом завершена.

Это был самый сложный и самый полезный процесс в моей карьере. Я очень вырос как автор и как человек во время работы над этим альбомом.

Все люди разные, когда речь заходит об их творчестве или искусстве.
Иногда это кажется легким, а иногда — подавляющим и разочаровывающим.

Если я чему-то и научился, так это тому, что упорство, дисциплина и страсть идут рука об руку со смирением и переходным периодом. Я научился расставаться с идеей даже после того, как потратил на нее несколько недель. Работаешь день за днем, отбивая дробь, перестраивая структуру, теряя сон от того, что мелодии преследуют тебя по ночам. Потом, наконец, принимаешь, что она не подходит. И тогда вы позволяете ее уничтожить или отложить в сторону. Или... Когда мне приходила в голову идея, приходилось останавливаться на обочине, чтобы записать строчку и промурлыкать ее в телефон. Потом я возвращался домой, чтобы написать и записать демо, записать трек в течение 3 часов.

Я испытываю чувство удовлетворения и облегчения. Я чувствую усталость и восторг. Мне не терпится закончить работу над треком после круиза @shiprocked. А до тех пор я буду как можно больше работать над оставшимися "рукописными лирическими заказами".

Еще раз спасибо всем за терпение!»




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