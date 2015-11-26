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Killswitch Engage

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23 май 2019 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE не хочет отмечать юбилей "The End Of Heartache"

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22 апр 2019 : 		 Новый альбом KILLSWITCH ENGAGE выйдет осенью

19 фев 2019 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE пропустит тур

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13 авг 2018 : 		 HOWARD JONES присоединился на сцене к KILLSWITCH ENGAGE
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Басист KILLSWITCH ENGAGE — о виртуальных концертах



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В рамках недавнего разговора с подкастом "Talk Toomey" басист KILLSWITCH ENGAGE Mike D'Antonio рассказал о том, что группа рассматривает вариант виртуального шоу:

«У нас было столько возможностей для тура, которые мы не смогли реализовать, так что всё лишь вопрос времени, когда мы снова поедем в туры. И как только это будет возможно, мы выстрелим изо всех орудий — давайте как следует это отметим! Но кто знает, когда и как это всё будет, сейчас мы лишь стараемся с оптимизмом смотреть в будущее и ждать. Пока не очень понятно, будет ли какое-то онлайн-шоу или нет, посмотрим. Но определённо мы обсуждали подобные варианты. Что касается новой музыки, то пока ничего. Но рано или поздно нам станет скучно (смеётся).

Мы на паузе с марта и выпустили только сборник раритетов "Atonement II" в благотворительных целях. Приятно что-то отдавать, ну а с учётом того, что мы не очень представляли, что нам делать с этими записями, мы достаточно быстро решились на то, чтобы всё реализовать и отправить деньги на благотворительность, и я надеюсь, что мы кому-то сумели помочь. Но пока мы ждём и обеими руками за возвращение в туры».

MIKE D





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