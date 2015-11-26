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Бывший вокалист KILLSWITCH ENGAGE не ожидал такого успеха своей версии LYNYRD SKYNYRD



В рамках недавнего разговора бывший вокалист KILLSWITCH ENGAGE Howard Jones ответил на вопрос о причинах записи кавер-версии хита LYNYRD SKYNYRD "Simple Man" и ожидал ли он, что его вариант будет столь успешен:



«Я должен отметить моего приятеля Alex'a [Aldea], который в основном ведёт подкаст ["The Oyster"]. И он попросил меня сделать это. Потому что я занимался там кое-какой вокальной работой — я делаю некоторые вещи за кадром. И он спросил: "Эй, ты можешь спеть кусочек песни "Simple Man", а я вставлю её в сюжет?" И я [ответил]: "Думаю, да. Конечно". Он прислал мне музыку, и я спросил: "Что ты хочешь, чтобы я с ней сделал?" А он: "Просто делай то, что ты делаешь". И я подумал: "Я не знаю, что это значит, но я просто начну петь что-нибудь". И вот я просто взялся за дело. Я продумал несколько идей в голове, просто то, к чему я хотел бы прийти, и всё получилось.



Это было весело. Я не знал, что это будет воспринято так, как это было воспринято. Это была просто одна из тех странных возможностей, которые иногда выпадают на моём пути. Это то, что меня интересует, и если у меня есть время для этого, я этим занимаюсь. В этом и была удача — заниматься группой, которую я создал, с ребятами, которых я считаю своей семьёй; я уважаю и люблю этих ребят. Так что тусоваться с ними и узнавать их так, как я никогда не ожидал, а потом ещё и делать всё то, что я делаю на стороне, это и правда здорово. У меня было несколько замечательных возможностей, о которых я даже не подозревал. Так что просто работать голосом за кадром, а потом спеть песню, которую я никогда не думал, что кто-то захочет услышать в моём исполнении... У меня было несколько классных возможностей!»







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