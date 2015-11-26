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Вокалист KILLSWITCH ENGAGE — о концертах в пандемию



Jesse Leach поделился в своём блоге впечатлением от первых совместных концертах с AUGUST BURNS RED:



«Несколько непривычно и одновременно интересно гастролировать таким образом, когда ты не можешь общаться, взаимодействовать с фанатами и друзьями, принимать гостей — то есть нет тех мелочей, который до начала этой пандемии все воспринимали как должное, а иногда и вовсе не хотели их. Бывают моменты, когда ты в туре и просто счастлив побыть в тишине и одиночестве. И я всё ещё люблю такие момент и дорожу ими, но когда элемент встреч отнят, хотя, я надеюсь, временно, всё даётся чуть сложнее.



Я благодарен — я искренне благодарен — и когда я размышляю о том, что произошло до сих пор, то есть об этих нескольких шоу, это меня чертовски поражает! То, что мы здесь делаем, делим пространство с людьми, надеемся развлечь их и дать им отдохнуть от повседневной рутины, от всего того, с чем мы столкнулись за последние несколько лет, чтобы иметь возможность собраться в одном месте и насладиться жизнью — это так здорово.



Вчера вечером в клубе был такой момент. У нас были маленькие балкончики за пределами нашей гримёрки, откуда мы могли смотреть шоу. И я застал момент, когда играли AUGUST BURNS RED. Я был над толпой и смотрел, как люди танцуют. Некоторые просто подпрыгивали, улыбались, подпевали. Можно было наблюдать их радость. Это практически напомнило мне детей на детской площадке, когда вы видите, как они бегают вокруг, просто веселятся, не заботясь о том, кто что думает, не пытаясь выглядеть крутыми. И это поразило меня. Я подумал: "Вау. Так важно, то, что мы делаем". Хотя это и рискованно в глазах некоторых людей, потому что всегда есть шанс, что кто-то заболеет. И это не пойдёт на пользу этому туру, поэтому мы и принимаем такие меры предосторожности. И я знаю, что не все довольны этим в нашей фанбазе. Я это понимаю. Это неприятно. Но таковы, к сожалению, времена, в которые мы сейчас живём. Провести турне без отмены, без болезни, тестов и прочего, это действительно... Я понимаю, что это трудно, но не хочу говорить, что я уже привык к этому — держаться подальше от людей, сохранять здоровье и быть не очень общительным. Но я с нетерпением жду, когда всё это пройдёт, потому что однажды это должно пройти — должно. Мы должны вернуть свою жизнь и двигаться вперёд. Но время покажет».







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