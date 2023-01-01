сегодня



Тексты для KILLSWITCH ENGAGE будут писать все



В недавнем интервью с TotalRock гитарист KILLSWITCH ENGAGE Adam Dutkiewicz рассказал, как идёт работа над новым материалом:



«Мы всё ещё находимся на стадии демо-записей, но у нас их довольно много. И Jesse пишет, переписывает и возвращается к небольшому разделочному блоку. Мы решили, что все участники группы тоже будут участвовать в написании текстов. Так что Jesse предложит свои идеи. А мы ему ответим: "Нам нравится это. Это нам не нравится. Вот такая идея. Продолжай в том же духе"».



На вопрос о том, как изменился процесс создания KILLSWITCH ENGAGE за прошедшие годы, Adam ответил:



«В прошлом я взвалил на свои плечи большую часть обязанностей. Но я думаю, что на последнем альбоме, в частности, каждый был словно немного отстранённым, потому что я почти всё делал сам. И я думаю, что они решили: "Мы не ощущаем, что записали альбом". Поэтому они хотят больше участвовать в процессе создания и сочинения материала для альбома. Поэтому я постарался сделать так, чтобы все были в курсе дела и находились в одном кругу. Общение — это ключ к любому делу.



Я делаю всё возможное, чтобы попытаться сделать что-то, чем мы могли бы гордиться. Так что в конечном итоге именно от меня зависит, будут ли все в группе довольны и будем ли мы двигаться в одном направлении».







+0 -0



просмотров: 44

