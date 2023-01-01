Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DEE SNIDER о решении METALLICA исполнять в туре два разных с... 45
*Новое видео THE ROLLING STONES 36
*Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, ск... 36
*Новое видео SUFFOCATION 21
*JEFF BECERRA: «POSSESSED была самой первой дэт-металлической... 20
*MEGADETH выступили с временным участником 18
*AXEL RITT больше не в GRAVE DIGGER 16
*Лидер MEGADETH о вопросах насчёт METALLICA: «Я не поднимаю э... 16
*Басист METALLICA о фронтмене, забывшем сыграть часть песни н... 13
*Басист IRON MAIDEN о BRUCE'е DICKINSON'е: «Сейчас он поёт лу... 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DEE SNIDER о решении METALLICA исполнять в туре два разных с... 45
*Новое видео THE ROLLING STONES 36
*Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, ск... 36
*Новое видео SUFFOCATION 21
*JEFF BECERRA: «POSSESSED была самой первой дэт-металлической... 20
[= ||| все новости группы



*

Killswitch Engage

*



13 сен 2023 : 		 Тексты для KILLSWITCH ENGAGE будут писать все

28 авг 2023 : 		 KILLSWITCH ENGAGE поймали лося

25 авг 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

24 авг 2023 : 		 KILLSWITCH ENGAGE готовы к записи

23 авг 2023 : 		 Как собрались бывшие из KILLSWITCH ENGAGE

16 авг 2023 : 		 У KILLSWITCH ENGAGE есть 14–15 демо

15 авг 2023 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE о том, зачем проходил прослушивание

14 авг 2023 : 		 Барабанщик KILLSWITCH ENGAGE надеется на скорую запись

19 июл 2023 : 		 У KILLSWITCH ENGAGE есть несколько новых песен

2 июл 2023 : 		 Почему так долго нет альбома KILLSWITCH ENGAGE?

20 июн 2023 : 		 Будут ли KILLSWITCH ENGAGE отмечать юбилей "The End Of Heartache"

13 июн 2023 : 		 JOEY BELLADONNA и HOWARD JONES присоединились на сцене к KILLSWITCH ENGAGE

10 май 2023 : 		 Участники KILLSWITCH ENGAGE вновь мутят вместе

23 фев 2023 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE работает с бывшим

11 фев 2023 : 		 Демо KILLSWITH ENGAGE готово

26 дек 2022 : 		 Барабанщик KILLSWITCH ENGAGE: «Здорово, что я встретил стольких людей!»

23 окт 2022 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE обещает убойный материал

4 июл 2022 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE — о новом альбоме

6 июн 2022 : 		 Фрагмент нового релиза KILLSWITCH ENGAGE

5 май 2022 : 		 Фрагмент нового релиза KILLSWITCH ENGAGE

6 апр 2022 : 		 Концертное видео KILLSWITCH ENGAGE

1 мар 2022 : 		 KILLSWITCH ENGAGE из тура

16 фев 2022 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE — о концертах в пандемию

15 фев 2022 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE заявил, что JAMES HETFIELD из METALLICA сформировал его как гитариста

1 фев 2022 : 		 HOWARD JONES выступил с KILLSWITCH ENGAGE

27 янв 2022 : 		 KILLSWITCH ENGAGE планируют работу над альбомом
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Тексты для KILLSWITCH ENGAGE будут писать все



zoom
В недавнем интервью с TotalRock гитарист KILLSWITCH ENGAGE Adam Dutkiewicz рассказал, как идёт работа над новым материалом:

«Мы всё ещё находимся на стадии демо-записей, но у нас их довольно много. И Jesse пишет, переписывает и возвращается к небольшому разделочному блоку. Мы решили, что все участники группы тоже будут участвовать в написании текстов. Так что Jesse предложит свои идеи. А мы ему ответим: "Нам нравится это. Это нам не нравится. Вот такая идея. Продолжай в том же духе"».

На вопрос о том, как изменился процесс создания KILLSWITCH ENGAGE за прошедшие годы, Adam ответил:

«В прошлом я взвалил на свои плечи большую часть обязанностей. Но я думаю, что на последнем альбоме, в частности, каждый был словно немного отстранённым, потому что я почти всё делал сам. И я думаю, что они решили: "Мы не ощущаем, что записали альбом". Поэтому они хотят больше участвовать в процессе создания и сочинения материала для альбома. Поэтому я постарался сделать так, чтобы все были в курсе дела и находились в одном кругу. Общение — это ключ к любому делу.

Я делаю всё возможное, чтобы попытаться сделать что-то, чем мы могли бы гордиться. Так что в конечном итоге именно от меня зависит, будут ли все в группе довольны и будем ли мы двигаться в одном направлении».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 44

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом