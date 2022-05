сегодня



Фрагмент нового релиза KILLSWITCH ENGAGE



KILLSWITCH ENGAGE третьего июня на двойном CD с Blu-ray, двойном виниле или в цифровом варианте выпустят концертную пластинку "Live At The Palladium". основой для которой стало выступление шестого августа 2021 года. Фрагмент из этого релиза, "Vide Infra", доступен ниже.



Трек-лист:



01. Unleashed



02. The Signal Fire



03. Us Against the World



04. The Crownless King



05. I Am Broken Too



06. As Sure as the Sun Will Rise



07. Know Your Enemy



08. Take Control



09. Ravenous



10. I Can't Be the Only One



11. Bite the Hand that Feeds



12. Temple From the Within



13. Vide Infra



14. Irreversal



15. Rusted Embrace



16. Prelude



17. Soilborn



18. Numb Sickened Eyes



19. In the Unblind



20. Just Barely Breathing http://www.killswitchengage.com







