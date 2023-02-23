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*Журнал Rolling Stone включил альбом METALLICA "St. Anger" в ... 46
*DAVE MUSTAINE — о METALLICA: «Почему эти парни не хотят игра... 37
*Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может ... 24
*BIFF BYFORD: «Быть успешным в музыке — это как выиграть в ло... 18
*GARY HOLT и CHARLIE BENANTE: «Лучший альбом METALLICA?» 14
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Killswitch Engage

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1 мар 2022 : 		 KILLSWITCH ENGAGE из тура

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1 фев 2022 : 		 HOWARD JONES выступил с KILLSWITCH ENGAGE

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18 янв 2022 : 		 Кавер-версия KILLSWITCH ENGAGE от PAJUT

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17 июл 2021 : 		 KILLSWITCH ENGAGE планируют стрим

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16 мар 2021 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «У одного из участников проблемы со здоровьем»

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Гитарист KILLSWITCH ENGAGE работает с бывшим



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Гитарист KILLSWITCH ENGAGE Adam Dutkiewicz и Howard Jones решили замутить вместе.

AD: «Суши и обсуждение новых демо-версий. Это случилось. #HOJO #AdamD #NewProject»




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23 фев 2023
Вашингтон Ирвинг
Если тебя не бросала девка из параллельного класса, и ты не дрочил в слезах, напевая «It won’t be long, we’ll meet again», то ты не жил. Жду, пацаны, жду… Любимый голос современного металла наконец не будет простаивать.
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