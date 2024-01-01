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Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Конечный результат — это кульминация двух лет напряженной работы»



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Jesse Leach опубликовал следующее сообщение:

«Этот альбом стал для меня большим испытанием. Теперь, когда он почти завершен, я могу сказать, что ничего бы не изменил! Все испытания, трудности и глубокие переживания стоили того, что получилось в результате.

Я никогда не халтурю в своей творческой жизни. Я могу сказать это с полной уверенностью: я отдал этому альбому все свои силы, и это будет заметно.

Я говорил это раньше и буду повторять до самой смерти: Adam D — моя музыкальная половинка и сила в моей жизни как артиста, писателя и музыканта. Его роль в моем писательском росте невозможно переоценить. Он точно знает, как вытащить из меня исполнение. Я не думаю, что в моей жизни будет такая синергия с кем-то еще как с музыкантом.

Также уроки, понимание и поддержка [известного вокального тренера Мелиссы Кросс] спасли меня и продолжают направлять. Я научился новым техникам (штробас), которые использую то тут, то там, но, что более важно, благодаря ей я смог по-настоящему открыть для себя свой оригинальный стиль (фальш-аккорд) на совершенно другом уровне. Смешение и знания о внутреннем устройстве голоса дали мне возможность делать то, о чем я даже не подозревал. Я также научилась петь с большей легкостью и уверенностью в себе, и это очень меня раскрепостило. Чистая сила, мощь, интенсивность и плавность большой Мелодии — вот результат всего этого. Я вытащил весь свой арсенал вокального оружия и оставил все это на этой записи. Даже если людям не понравится или они будут отрицательно относиться к тому, что мы сделали, я могу умереть счастливым, зная, что отдал этому добру ВСЁ!

Я испытываю истинное чувство удовлетворения. Я стоял на своем, когда это было необходимо, и уступал и менялся, когда это было нужно. Конечный результат — это кульминация двух лет напряженной работы!»




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