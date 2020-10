сегодня



Синглы KILLSWITCH ENGAGE получили награду



Сразу три сингла KILLSWITCH ENGAGE достигли знаковых вершин в США: так, сингл "My Curse" получил платиновый статус, а "The End Of Heartache" и кавер-версия классики DIO "Holy Diver" — золотой. По сообщению RIAA, одна эквивалентная единица — это либо проданный в цифровом виде сингл или прокрученный 150 раз по запросу аудио/видеоклип с песней. Для получения платинового статуса необходимо набрать 1 000 000 эквивалентных единиц, для золотого статуса — 500 000.







