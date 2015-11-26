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*ROB HALFORD вспоминает свои сексуальные похождения 39
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Killswitch Engage

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6 окт 2020 : 		 Синглы KILLSWITCH ENGAGE получили награду

1 сен 2020 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Если и настал момент для революции, то сейчас!»

1 сен 2020 : 		 Юбилейная версия дебюта KILLSWITCH ENGAGE выйдет с демо

26 июл 2020 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Металл-сообщество слишком вяло отреагировало на убийство Джорджа Флойда»

30 июн 2020 : 		 KILLSWITCH ENGAGE отмечают юбилей

13 май 2020 : 		 Карантинное видео от KILLSWITCH ENGAGE

3 май 2020 : 		 KILLSWITCH ENGAGE выпустили компиляцию

14 апр 2020 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE выпустил песню своего проекта

17 мар 2020 : 		 HOWARD JONES присоединился на сцене к KILLSWITCH ENGAGE

31 авг 2019 : 		 Успехи в чартах KILLSWITCH ENGAGE

30 авг 2019 : 		 Видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

29 авг 2019 : 		 Видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

21 авг 2019 : 		 JESSE LEACH и HOWARD JONES в новом видео KILLSWITCH ENGAGE

5 авг 2019 : 		 Новое видео KILLSWITCH ENGAGE

17 июл 2019 : 		 Видео с текстом от KILLSWITCH ENGAGE

25 июн 2019 : 		 Новый альбом KILLSWITCH ENGAGE выйдет в августе

20 июн 2019 : 		 Новый сингл KILLSWITCH ENGAGE появится в конце июня

23 май 2019 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE не хочет отмечать юбилей "The End Of Heartache"

7 май 2019 : 		 KILLSWITCH ENGAGE завершили мастеринг нового альбома

22 апр 2019 : 		 Новый альбом KILLSWITCH ENGAGE выйдет осенью

19 фев 2019 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE пропустит тур

14 авг 2018 : 		 HOWARD JONES присоединился на сцене к KILLSWITCH ENGAGE

13 авг 2018 : 		 HOWARD JONES присоединился на сцене к KILLSWITCH ENGAGE

25 июн 2018 : 		 KILLSWITCH ENGAGE работают над 21 треком

5 июн 2018 : 		 KILLSWITCH ENGAGE на METAL BLADE RECORDS

1 июн 2018 : 		 KILLSWITCH ENGAGE нашли лейбл
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Синглы KILLSWITCH ENGAGE получили награду



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Сразу три сингла KILLSWITCH ENGAGE достигли знаковых вершин в США: так, сингл "My Curse" получил платиновый статус, а "The End Of Heartache" и кавер-версия классики DIO "Holy Diver" — золотой. По сообщению RIAA, одна эквивалентная единица — это либо проданный в цифровом виде сингл или прокрученный 150 раз по запросу аудио/видеоклип с песней. Для получения платинового статуса необходимо набрать 1 000 000 эквивалентных единиц, для золотого статуса — 500 000.

KILLSWITCH ENGAGE Singles Hit New U.S. Sales Milestones



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