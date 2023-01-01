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Гитарист KILLSWITCH ENGAGE: «Альбом будет во второй половине 2024»



Adam Dutkiewicz и Jesse Leach на фестивале Summer Breeze поговорили с Rock Antenne и ответили на вопрос, когда стоит ждать нового альбома KILLSWITCH ENGAGE:



«Процесс идет очень медленно, но мы не торопимся с записью демо. Вообще-то мы собираемся начать запись сразу после этого тура. Так что я бы хотел, чтобы все было закончено к концу года, но, скорее всего, это будет завершено в начале следующего года. А потом нам придется ждать пластинку, и вы знаете, как все происходит. Так что, скорее всего, альбом выйдет в середине-конце следующего года. На это уйдет столько времени...»







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