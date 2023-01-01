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*Новый альбом JUDAS PRIEST весной, сингл — осенью 10
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*Цветные винилы от METALLICA 32
*BRUCE DICKINSON о новом альбоме 31
*HYPOCRISY о "The Final Chapter" 23
*DON DOKKEN: «У меня депрессия, но я же не накладываю на себя... 22
*Вокалист DISTURBED: «Ох, мои бедные ев...и!» 19
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Killswitch Engage

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14 окт 2023 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE: «Альбом будет во второй половине 2024»

13 сен 2023 : 		 Тексты для KILLSWITCH ENGAGE будут писать все

28 авг 2023 : 		 KILLSWITCH ENGAGE поймали лося

25 авг 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

24 авг 2023 : 		 KILLSWITCH ENGAGE готовы к записи

23 авг 2023 : 		 Как собрались бывшие из KILLSWITCH ENGAGE

16 авг 2023 : 		 У KILLSWITCH ENGAGE есть 14–15 демо

15 авг 2023 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE о том, зачем проходил прослушивание

14 авг 2023 : 		 Барабанщик KILLSWITCH ENGAGE надеется на скорую запись

19 июл 2023 : 		 У KILLSWITCH ENGAGE есть несколько новых песен

2 июл 2023 : 		 Почему так долго нет альбома KILLSWITCH ENGAGE?

20 июн 2023 : 		 Будут ли KILLSWITCH ENGAGE отмечать юбилей "The End Of Heartache"

13 июн 2023 : 		 JOEY BELLADONNA и HOWARD JONES присоединились на сцене к KILLSWITCH ENGAGE

10 май 2023 : 		 Участники KILLSWITCH ENGAGE вновь мутят вместе

23 фев 2023 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE работает с бывшим

11 фев 2023 : 		 Демо KILLSWITH ENGAGE готово

26 дек 2022 : 		 Барабанщик KILLSWITCH ENGAGE: «Здорово, что я встретил стольких людей!»

23 окт 2022 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE обещает убойный материал

4 июл 2022 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE — о новом альбоме

6 июн 2022 : 		 Фрагмент нового релиза KILLSWITCH ENGAGE

5 май 2022 : 		 Фрагмент нового релиза KILLSWITCH ENGAGE

6 апр 2022 : 		 Концертное видео KILLSWITCH ENGAGE

1 мар 2022 : 		 KILLSWITCH ENGAGE из тура

16 фев 2022 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE — о концертах в пандемию

15 фев 2022 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE заявил, что JAMES HETFIELD из METALLICA сформировал его как гитариста

1 фев 2022 : 		 HOWARD JONES выступил с KILLSWITCH ENGAGE
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Гитарист KILLSWITCH ENGAGE: «Альбом будет во второй половине 2024»



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Adam Dutkiewicz и Jesse Leach на фестивале Summer Breeze поговорили с Rock Antenne и ответили на вопрос, когда стоит ждать нового альбома KILLSWITCH ENGAGE:

«Процесс идет очень медленно, но мы не торопимся с записью демо. Вообще-то мы собираемся начать запись сразу после этого тура. Так что я бы хотел, чтобы все было закончено к концу года, но, скорее всего, это будет завершено в начале следующего года. А потом нам придется ждать пластинку, и вы знаете, как все происходит. Так что, скорее всего, альбом выйдет в середине-конце следующего года. На это уйдет столько времени...»




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