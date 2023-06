сегодня



Будут ли KILLSWITCH ENGAGE отмечать юбилей "The End Of Heartache"



У басиста KILLSWITCH ENGAGE Mike'a D'Antonio спросили, не рассматривали ли они варианта отпраздновать 20-летие с момента выхода "The End Of Heartache":



«На самом деле, этот вопрос еще не поднимался. Возможно, об этом зайдет речь прямо сейчас. К сожалению и несчастью, вы просто должны принять во внимание, что это не запись [нынешнего вокалиста KILLSWITCH ENGAGE] Jesse [Leach]. Ему нравится эта запись, но поет на ней не он. Так захотим ли мы заставлять его исполнять материал, который, возможно, ему не очень по душе или он просто не так сильно его любит? Мы играем много хитов с разных записей, которые сделал [бывший вокалист KILLSWITCH ENGAGE] Howard [Jones], но мы хотим, чтобы Jesse тоже был счастлив. Так что все это нужно будет обсудить, чтобы понять, что и как мы сможем сделать».







