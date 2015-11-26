Гитарист KILLSWITCH ENGAGE заявил, что JAMES HETFIELD из METALLICA сформировал его как гитариста
В недавнем интервью с RadioactiveMike Z, ведущим радиопрограммы 96.7 KCAL-FM "Wired In The Empire", гитарист KILLSWITCH ENGAGE Adam Dutkiewicz рассказал о влиянии METALLICA на его музыкальное становление:
«James Hetfield в значительной степени сформировал меня как гитариста. Я вырос на METALLICA в основном. Эти риффы научили меня играть на гитаре».
На вопрос о том, как он познакомился с METALLICA, Adam ответил так:
«У меня был друг в школе. Я поздно созрел. Как раз когда вышел "...And Justice For All" [в 1988 году], я и подумал: "Что это, чёрт возьми, такое? Это так круто". А потом я словно вернулся в прошлое. Я считаю, что весь их каталог до "Чёрного альбома" включительно — это просто классика».
Когда RadioactiveMike Z отметил, что альбом METALLICA с одноимённым названием недавно отпраздновал свое 30-летие, Adam сказал:
«Мы уже старые. Я не знаю, сколько тебе лет, но я старый [смеётся]. Я помню, когда вышел этот альбом... Я был немного расстроен отсутствием трэша — не буду врать —- но на нём всё ещё есть несколько убийственных песен; есть и более трэшевые моменты».
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