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Вокалист KILLSWITCH ENGAGE о том, зачем проходил прослушивание



JESSE LEACH рассказал о том, почему проходил прослушивание в KILLSWITCH ENGAGE в 2012 году, когда команда искала замену Howard Jones'y:



«Потому что я сам ушёл оттуда [десятью годами раньше], во-первых. Во-вторых, они попросили меня вернуться без всех этих заморочек. И я отказался. Я не был уверен, что смогу исполнить чужой материал. Я никогда не пел чужие песни с чувством уверенности. Мне это казалось странным. Но я вернулся к своей работе, в бар. Мне потребовалось несколько недель, чтобы смириться с этим и сказать: "Что я делаю? Я должен попробовать, понимаете?". Поэтому я попросил включить меня в список кандидатов, потому что именно в этом списке, как мне кажется, я заслуживал быть, поскольку, во-первых, опять же, ушёл, во-вторых, отказался. Так что эти парни подумали: "Что он делает?" Понимаете? И мне пришлось доказывать свою правоту»



Он заметил, что прийти на место Jones'a было куда сложнее, чем многим кажется:



«Это непросто — встать на место такого человека, как Howard Jones, который, без сомнения, является одним из лучших исполнителей, — с мощным, красивым голосом. Мы немного разные, и особенно в то время у меня не было такой техники и мастерства, как сейчас, чтобы знать, как петь без изъянов. Я бы не сказал, что без изъянов, но я стал намного лучше. Скажем так».







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